¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÉü³èÅÐÈÄ¤Ê¤ë¤«¡¡¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡¡Åê¼ê¥³ー¥Á¤Ï¡Ö2～3½µ´Ö¸å¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÇÅÐÈÄ¤«――¡£¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï¤Î³«»ÏÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£µ¨Ãæ¤ÎÆóÅáÎ®Éü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¢£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤À¡×
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆ±Æü¡¢¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃ«¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¾ï¤ËÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈâ¤Ï³«¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤â¤·Êª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤¤¡¢É¬Í×À¤¬À¸¤¸¡¢¥²ー¥àÅ¸³«¤ä¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£µ¨Ãæ¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬°ìµ¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÈÖÁÈ¤«¤é¡Ø²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤À¤±¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£º£¸å¤â¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¤¬¡Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÐÈÄ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡£¤Ç¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢²þ¤á¤Æº£µ¨Ãæ¤ÎÆóÅáÎ®Éü³è¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¢£¡Ö´°Á´¤ËÈâ¤òÊÄ¤á¤ë¤Î¤Ï¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Þー¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢ーÅê¼ê¥³ー¥Á¤â¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÏÆÈÆÃ¤À¤«¤é¡¢Àµ³Î¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Î²ó¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ÎµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤È2～3½µ´Ö¤Û¤ÉÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬Áá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
ºòÇ¯9·î¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£Åö½é¤Ïº£µ¨Ãæ¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹Åê¼ê¿Ø¤ÎÂæ½ê¤¬¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡¢Éüµ¢¤Ø¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤«¤Ë¥Îー¤È¸À¤Ã¤Æ´°Á´¤ËÈâ¤òÊÄ¤á¤ë¤Î¤Ï¸ÌÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÊÂçÃ«¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡Ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤À¡£¤½¤ì¤¬¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÊ¿¤ÊÊ¬ÀÏ¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¡£¤½¤ì¤¬»Ø´ø´±¤ÎËÜ²»¤Î¤è¤¦¤À¡£