¸µÆü¥Æ¥ìÀ¯¼£Éô¼¡Ä¹¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÅÞ°÷É¼¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¡¡ÅìÌî¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¡¸½¾õ¤Î³ÍÆÀÉ¼¤â¸ø³«
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¼¡Ä¹¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬£±£´Æü¡¢£Á£Â£Ã¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¡££²£·ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¸½¾õÊ¬ÀÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅêÉ¼¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷£³£¶£·É¼¤È¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¡ÊÌóÌó£±£±£°Ëü¿Í¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤ò´¹»»¤·¤¿£³£¶£·É¼¤Î¹ç·×£·£³£´É¼¤òËþÉ¼¤ËÁè¤¦¡£²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì£²¿Í¤Î·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷£³£¶£·É¼¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢É¼£´£·É¼¤ò²Ã¤¨¤¿£´£±£´É¼¤¬ËþÉ¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÅÞ°÷É¼¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÞ°÷É¼¤ÏÀÐÇËÌÐ¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÎÅÞ°÷É¼¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾åÀîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¾®Àô¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¾®ÎÓÂëÇ·¤µ¤ó¡×¤È°Õ³°¤Ê½ç°Ì¤òÊÂ¤Ù¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤È¤á¤È¤·¤Æ¡Ö¾®Àô¡¢ÀÐÇË¡¢¹â»Ô¤Î»°¤ÄÇÃ¡Ü¾®ÎÓ¡¢¾åÀî¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È£µ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢ÌÐÌÚÉÒ¸÷»á¤é»Ä¤ë£´¿Í¤ÎÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¿ä·×¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡Ö¾®Àô£±£´£°¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷£¶£µÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§£·£µ¡Ë¡¢ÀÐÇË£±£³£°¡Ê¹ñ£³£µÅÞ£¹£µ¡Ë¡¢¹â»Ô£±£²£°¡Ê¹ñ£³£µÅÞ£¸£µ¡Ë¡¢¾®ÎÓ£¸£²¡Ê¹ñ£¶£°ÅÞ£²£²¡Ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÀ¯ºöÏÀÁè¤ÇÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤È£²½µ´Ö¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£