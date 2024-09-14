½©ÅÄ¼®Íü¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×½Ð±é·èÄê¡ª°Ë¿¥(ÌÝÂåÏÂ¿Í)¤ËÇ¥¿±¤ò¹ð¤²·ëº§¤òÇ÷¤ëÆ±µéÀ¸¡¦¹âÍü¶×²»Ìò¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ²ÐÍË 24»þ24Ê¬¡Á24»þ54Ê¬ÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¡Ö¥É¥é¥ÞDEEP¡×Âè3ÃÆºîÉÊ¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¡£TVer¡¢Hulu¤Ë¤ÆËèÏÃÊüÁ÷¸å¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡È18ºÐÀ®¿Í¡É¤Î¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯·ëº§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥¯¥é¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½éÎø¡¢Ç¥¿±¡¢·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÎÑ¤òÉÁ¤¯¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î³Ø±àÉÔÎÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£3Ç¯CÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¤ä¶µ»Õ¤âÉÔÎÑÃæ¡Ä!? ¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸òºø¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯--!!
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡È¹â¹»À¸ÉÔÎÑ¡É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¹â¹»¤Î3Ç¯CÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼Ìò¤Ë½©ÅÄ¼®Íü¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡¢¹â¹»¤Î¶µ»ÕÌò¤ËºÙÅÄÁ±É§¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¤¬·èÄê¡ª
¼ç¿Í¸ø¡¦¾åÂ¼Áó¡Êè½»Ò¡Ë¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ëÀÄ±þÂç³ØÉíÂ°¹â¹»3Ç¯CÁÈ¡£Áó¤¬½éÎø¤Î¿Í¡¦µÌ°Ë¿¥¡ÊÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·Îø¿´¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ë!? ¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ÎÃæ¡¢°Ë¿¥¤ËÇ¥¿±¤ò¹ð¤²¡¢·ëº§¤òÇ÷¤ëÆ±µéÀ¸¡¦¹âÍü¶×²»¤ò±é¤¸¤ë¡¢¡Ø3Ç¯AÁÈ ¡½º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡½¡Ù¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë½©ÅÄ¡£Åöµ»ö¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¢£½©ÅÄ¼®Íü ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¬±é¤¸¤ë¶×²»¤Ï°ì¸«À³Ê¤Î°¤¤»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ë°Ë¿¥¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¶×²»¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¤âÉ½¾ð¤ËËÜÅö¤Î´¶¾ð¤¬½Ð¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤¬ËèÏÃ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤æ¤¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼þ¤ê¤ÎÊýÃ£¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¨¹âÍü¶×²»¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤³¤È¤Í¡Ë ¡¦¡¦¡¦ ½©ÅÄ¼®Íü
3Ç¯CÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¿´¤Î±ü¤ËÆÈÁ±Åª¤Ç¶¸µ¤Åª¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£°Ë¿¥¤È¤Ï²áµî¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤¿º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£¤¤¤Þ³Ø¹»¤ËÇ¥¿±¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¸ß¤¤¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¿Æ¤Ë¤â³Ø¹»¤Ë¤âÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ·ëº§¤·¤è¤¦¤È°Ë¿¥¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£