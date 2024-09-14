¿¹¹áÀ¡¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×½Ð±é·èÄê¡ª3Ç¯CÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¡¦ÃæÌîÀµµÁ¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤ëÆ±¤¸¹â¹»¤ÎÍÜ¸î¶µÍ¡¡¦ÃæÌîÎçÌò¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ²ÐÍË 24»þ24Ê¬¡Á24»þ54Ê¬ÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¡Ö¥É¥é¥ÞDEEP¡×Âè3ÃÆºîÉÊ¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¡£TVer¡¢Hulu¤Ë¤ÆËèÏÃÊüÁ÷¸å¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡È18ºÐÀ®¿Í¡É¤Î¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯·ëº§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥¯¥é¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½éÎø¡¢Ç¥¿±¡¢·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÎÑ¤òÉÁ¤¯¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î³Ø±àÉÔÎÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£3Ç¯CÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¤ä¶µ»Õ¤âÉÔÎÑÃæ¡Ä!? ¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸òºø¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯--!!
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡È¹â¹»À¸ÉÔÎÑ¡É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¹â¹»¤Î3Ç¯CÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼Ìò¤Ë½©ÅÄ¼®Íü¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡¢¹â¹»¤Î¶µ»ÕÌò¤ËºÙÅÄÁ±É§¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¤¬·èÄê¡ª
3Ç¯CÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¡¦ÃæÌî¡ÊºÙÅÄÁ±É§¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÆ±¤¸¹â¹»¤ÎÍÜ¸î¶µÍ¡¡¦ÃæÌîÎç¤ò±é¤¸¤ë¿¹¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é5ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥µ¥ìºÊ¡ÉÌò¤ÎÎç¡£É×¤ÎÉÔÎÑ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡©Åöµ»ö¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¢£¿¹¹áÀ¡ ¥³¥á¥ó¥È
ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ »ä¤¬±é¤¸¤ëÃæÌîÎç¤ÏÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷À¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Ê£»¨¤¹¤®¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÎç¤¬¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÃæÌîÎç¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤ì¤¤¡Ë ¡¦¡¦¡¦ ¿¹¹áÀ¡¡¡
ÃæÌî¤ÎºÊ¡£»äÎ©ÀÄ±þÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤ÎÍÜ¸î¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Î¿´¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁêÃÌ¤ò¿Æ¿È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£