【レポート】Mrs. GREEN APPLE、圧巻の音楽劇の制作秘話を語る！大森元貴へバースデーサプライズも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「僕たちのこういう表現をしてみたいというエゴが映画にまでなったということがうれしいです」(大森元貴)

Mrs. GREEN APPLEの映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』の初日舞台挨拶が9月13日、東京・丸の内ピカデリー1で行われた。

本作は、Mrs. GREEN APPLEにとって初の音楽劇となったファンクラブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化。

2023年12月から2024年3月まで行われたこのライブツアーは、「ケセラセラ」「ダンスホール」といったヒットナンバーをはじめ全演奏曲をリアレンジ。さらに、あらたに映画用に撮影されたシーンも加わり、情感たっぷりに編集されている。

大きな拍手に包まれ、丸の内ピカデリーのスクリーン前にMrs. GREEN APPLEの大森元貴(Vo、Gu)、若井滉斗(Gu)、藤澤涼架(Key)が登場。彼らの楽曲「ダンスホール」が流れるなか、満席の観客からの温かい拍手に包まれて、大森は「皆、本日はありがとうございます! 100館内で初日を迎えるとのことでうれしいです」と笑顔。

このイベントの模様が、ライブビューイングでも日本全国の映画館で同時にスクリーンで流れているとのことで、カメラの向こうの観客へもしっかりアピール。「不思議な気持ちでドキドキしています」と続けた。

若井は「すごくいい舞台だと思ってツアーをまわっていました」と本作への想いはひとしおの様子。藤澤は「登壇する直前に、元貴にスナック菓子を入れられて口のなかパサパサです」と話し、会場をなごませながら、「ライブなのか、劇なのか、形容しがたい舞台になりました」と語った。

ここからはMCのサッシャが投げかける質問に、メンバーが答えていくクロストーク。まずは本作で、プランナー&ジェネラルプロデューサーを担った大森が映画化の経緯を聞かれると、「『The ROOM TOUR』からの系譜です。FC(ファンクラブ)ツアーを前提にしていたので、映画化する運びになってうれしかったです」と打ち明けた。

『The White Lounge』という本作の舞台ゆえ、実際のライブツアーでは、白いアイテムを身に着けるドレスコードも設けたとのことで、こだわりの由来を「没入感です。ぜひ、皆にもこの世界観の一部になっていただきたい想いでした」と語った。

本作には映画用にあらたに撮影されたシーンも多いことから、注目ポイントを問われた3名。大森は「追加撮影が大変でした。追撮の頃、僕たちは全員ツアーと髪色が違うので、みんなウィッグなんです」と明かした。

藤澤は「これから観るんだもんね?」と映画観賞前の観客の方々を気遣ってメッセージしつつ、MCの助言を受けて、マルチなアングルで楽しめる点をピックアップ。

若井は「ステージからではわからなかった、細かいところまで楽しめます!」と大スクリーンで観る本作独自の魅力に太鼓判。大森は「僕も何回も観ないとな、と思います!」とまとめた。

ここからは、いまだから言えるツアー時のグルメの話題に。若井はこれに「そうですよねー」と謎のアンサー。日本時間に慣れてない時差ボケキャラだそうで、会場にクスクス笑いが起こると、観客のリアクションに他のふたりが意地悪そうに微笑む姿がキュートだった。

「水炊きを食べました!」と若井が話せば、大森は「高知の鰹」と言い、藤澤は「地元の長野で食べた味噌汁」を挙げ、全国津々浦々をめぐるツアーでのメンバーの食事事情を披露した。

また、大森は「リハーサル期間が短くて、昨年の 12月末からのツアーでしたが、12月に入ってからバタバタとリハをしていました。その意味では22公演、全部違った息遣いになっていると思います」と回顧。

大森が藤澤に「緊張した?」と聞けば、「もちろんよ! 僕たちの行動や言動ひとつで会場の空気が変わるからね」と応じた。さらにツアー最終日のことを「ツアー中に耳を患うなか、完走したこともあり、最後はみんなで涙ぐみました」と振り返り、会場のファンは皆、深く頷いていた。

トークもたけなわとなったのも束の間。バースデーソングが流れると、若井と藤澤のふたりが「元貴! “お誕生日!” せーの!」と言うと、会場の観客全員から「おめでとー!!」のコール。

9月14日に誕生日を迎える大森は、突如のバースデーサプライズに驚きの表情。その間に、緑の林檎、本作を思わせる白い扉があしらわれた巨大なバースデーケーキが壇上に登場。

サプライズに照れた様子の大森は、28歳の抱負として「地に足を着けて余裕のある大人になりたいです。また体が硬いのでストレッチを頑張りたいです!」と話し、会場から拍手が起こった。

あっという間に時間が過ぎたイベントもいよいよ終盤。あらためて、ライブビューイング会場も含めた観客へのメッセージ。藤澤は「今までにないミセスの一面が見れると思います!」と本作をアピール。

若井が「涼ちゃんの言ったとおり、普段とは違う僕らの表情、表現を楽しんでほしいです」とメッセージ。

最後は、大森が「本日はありがとうございます。僕らにとって初の映画です。僕たちのこういう表現をしてみたいというエゴが映画にまでなったということがうれしいです。ぜひ、友達や家族を誘って楽しんでいただきたいです!」と締めくくった。

映画情報

『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』

9月13日(金)全国ロードショー

公開劇場: 丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー

主演: Mrs. GREEN APPLE (大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架)

Planner and General Producer:大森元貴

(c)2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners

映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』作品サイト

http://thewhitelounge-movie.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com