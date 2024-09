Hameeは、スマホアクセサリーブランド「iFace」から、iPhone16シリーズに対応したスマホアクセサリーをオンラインストアで発売した。フラッグシップストア「iFace 原宿店」をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなる。

また、iPhone16シリーズから全ケースにチャームストラップが付けられるシグネチャーボールがカメラホールの横に搭載された。それにともなって、アクセサリー感覚で使用できる「iFace Phoneチャーム」も販売される。

「Reflection(リフレクション)」シリーズ

透明なガラスと耐衝撃性を兼ね備えた「Reflection(リフレクション)」シリーズからは、強化ガラスクリアケースをはじめ、指紋のつきにくいフロストガラスクリアケースや、MagSafeに特化した「MagSynq(マグシンク)」シリーズのクリアケース、ステッカーや写真が入れられるクリア背面の手帳型ケースなどを展開する。

透明なガラスと耐衝撃性を兼ね備えた「iFace Reflection 強化ガラスクリアケース」とふちが透けるネオンカラーのデザインの「iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース」は、こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現した。

「iFace Reflection 強化ガラスクリアケース」

「iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース」

そのほか、MagSafeに特化した「MagSynq(マグシンク)」シリーズから、「iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース」とふちが透けるネオンカラーのデザインの「iFace Reflection Neo MagSynq 強化ガラスクリアケース」などもラインアップされる。

iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース

iFace Reflection Neo MagSynq 強化ガラスクリアケース

Look in Clear(ルックインクリア)シリーズ

すべてクリア素材の「Look in Clear(ルックインクリア)」シリーズからは、クリアケースをはじめ指紋のつきにくいフロストクリアケースや、MagSafeに特化した「MagSynq(マグシンク)」シリーズのクリアケースを展開。

全面クリアのシンプルなスマホケース「iFace Look in Clearケース」や、MagSafeに特化した「MagSynq(マグシンク)」シリーズのクリアケース「iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース」、指紋のつきにくいクリアケース「iFace Look in Clear Hybridケース(クリア/フロスト)」などもラインアップされる。

「iFace Look in Clearケース」

「iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース」

「iFace Look in Clear Hybridケース(クリア/フロスト)」

First Class(ファーストクラス)シリーズ

iFaceの代名詞である「First Class(ファーストクラス)」シリーズからは、「Standard(スタンダード)」や「Cafe(カフェ)」などのデザインを展開。

またパネルが分解式となり、MagSafeモジュールを内蔵。MagSafeに特化した「MagSynq」シリーズをはじめとした、MagSafeアクセサリーに対応する。

シンボリックカラーが魅力の「Standard」は、「くびれ」と「適度な厚み」が特徴の「iFace First Class Metallic MagSynqケース」、カフェをイメージさせるナチュラルなカラーリングの「iFace First Class Cafe MagSynqケース」、マットな質感とユニセックスなカラーリングが特徴の「iFace First Class KUSUMI MagSynqケース」などもラインアップされる。

「iFace First Class Metallic MagSynqケース

「iFace First Class Cafe MagSynqケース」

「iFace First Class KUSUMI MagSynqケース」

iFace Phoneチャーム

iPhone16シリーズの全ケースにシグネチャーボール搭載に伴い、アクセサリー感覚で使用できる「iFace Phoneチャーム」を全11デザインで展開された。

11日から予約開始され、発売日は10月中旬を予定している。