9月14日はMrs. GREEN APPLE大森元貴の誕生日！「“褒め褒めメール”もお待ちしております（笑）」
9月9日（月）の放送では、今後の活動スケジュールなどについて語りました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
若井：9月14日といえば、我らが大森元貴先生のお誕生日!!
9月ですね。— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) September 1, 2024 https://twitter.com/MotokiOhmoriMGA/status/1830157776557068324?ref_src=twsrc%5Etfw
14日はわたしの誕生日です。
28になります。
14日はわたしの誕生日です。
藤澤：生徒（リスナー）のみんなからたくさんのお祝いメッセージ、長文の“褒め褒めメール”もお待ちしております！
若井：“褒め褒メール”だ！
大森：“褒メール褒メール”だよ!!
若井：それもいいね！ そしてさらに、翌日15日（日）には、MBS・TBS系「日曜日の初耳学」に出演が決まりました！ ということで生徒のみんな、こちらもチェックお願いします！ 毎日連続ミセスエヴリデイ!!
🚩#初耳クイズ https://twitter.com/hashtag/%E5%88%9D%E8%80%B3%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw の答えは— 日曜日の初耳学【公式】👂 (@hatsumimigaku) September 9, 2024 https://twitter.com/hatsumimigaku/status/1833098031375523904?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLE 🍏
皆さんの予想は当たっていましたか❓
9月15日(日)よる10:25〜
放送をお楽しみに😊
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#ミセス https://twitter.com/hashtag/%E3%83%9F%E3%82%BB%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/bQOW9GDtAZ https://t.co/bQOW9GDtAZ
番組では他にも、9月13日（金）より全国公開される映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」について語る場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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9月9日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 2024年9月17日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/