3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
9月9日（月）の放送では、今後の活動スケジュールなどについて語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



若井：9月14日といえば、我らが大森元貴先生のお誕生日!!

大森：“我らが 大森先生の”……（笑）。



藤澤：生徒（リスナー）のみんなからたくさんのお祝いメッセージ、長文の“褒め褒めメール”もお待ちしております！

若井：“褒め褒メール”だ！

大森：“褒メール褒メール”だよ!!

若井：それもいいね！ そしてさらに、翌日15日（日）には、MBS・TBS系「日曜日の初耳学」に出演が決まりました！ ということで生徒のみんな、こちらもチェックお願いします！　毎日連続ミセスエヴリデイ!!


番組では他にも、9月13日（金）より全国公開される映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」について語る場面もありました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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9月9日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限　2024年9月17日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/