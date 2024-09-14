9·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤Ï¾®ÅÄµÞÀþ
2024Ç¯9·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤Ï¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎÎ¹¡£
Î¹¿Í¤Ï¡¢¾®ÅçÆàÄÅ»Ò¡£
¾®ÅÄµÞÀþ
ÅÔ¿´¤«¤é½»Âð³¹¤òÈ´¤±¡¢²¹ÀôÃÏ¡¦È¢º¬¤Ø¤ÎÂ¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÀä¹¥¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£»ÙÀþ¤È¤·¤Æ¿·É´¹ç¥öµÖ¤«¤éÅâÌÚÅÄ¤Ø¸þ¤«¤¦¡ÖÂ¿ËàÀþ¡×¤È¡¢ÁêÌÏÂçÌî¤«¤éÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ö¹¾¥ÎÅçÀþ¡×¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅçÆàÄÅ»Ò
1968Ç¯7·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³Øºß³Ø»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼«¼ç¥Þ¥¹¥³¥ß¹ÖºÂ¡×¤Ë½êÂ°¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢1992Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎMC¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡ª