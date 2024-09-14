¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡õ¥Ö¥ë¡¼¤ÎÉÒ¤¤¤È¤¦¤µ¤ó»àµî¡¡½ÀÆ»¡¦¶õ¼ê¤ÎÌÔ¼Ô¤Ç¥·¥Ê¥È¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥ÉÅÁÀâ¤â¡ÖÀ±¹ß¤ë³¹³Ñ¡×¡Ö¤è¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¥Ò¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·µ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ±¹ß¤ë³¹³Ñ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÉÒ¤¤¤È¤¦¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡õ¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÉÒ¤¤¤È¤¦¡ÊËÜÌ¾¡¡°ËÆ£ÉÒ¡á¤¤¤È¤¦¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££¸£´ºÐ¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç·ÐºÑ³ØÉô¡¢ÆüÂçÇÀ½Ã°å³ØÉô½Ã°å³Ø²ÊÂ´¡££±£¹£·£±Ç¯¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡õ¥Ö¥ë¡¼¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤È¡¢£±£·£´Ç¯¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·µ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¢£±£¹£·£·Ç¯¤Ë¡ÖÀ±¹ß¤ë³¹³Ñ¡×¡¢£±£¹£·£¹Ç¯¤Ë¡Ö¤è¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£±£°Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÌ±¿·ÅÞ¤«¤é»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤âÍîÁª¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉÂµ¤¤ò¤ï¤º¤é¤¤¡¢Æ®ÉÂ¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÒ¤µ¤ó¤Ï½ÀÆ»»°ÃÊ¡¢¶õ¼ê¸ÞÃÊ¤ÎÌÔ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸òÍ·¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤òÌ³¤á¤¿ÅÁÀâ¤â¤¢¤ë¡£