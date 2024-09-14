ÉþÉô ¿®¹§¡¢´äÅÄ ÁÛ¼õ¾Þ¡ªÉðÅÄ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡ÖÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÉðÅÄ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¡ÖÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¡×¤ò²¼µ¤Î2»á¤ËÂ£Äè¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÉðÅÄ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡ÖÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÉðÅÄ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¡ÖÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¡×¤ò²¼µ¤Î2»á¤ËÂ£Äè¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£
Â£Äè¼°¤ò2024Ç¯11·î12Æü(²Ð)¸á¸å6»þ¤è¤ê¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¾õ¡¢¾ÞÇ×¡¢½Ý¤Ê¤é¤Ó¤Ë1·ï¤Ë¤Ä¤Éû¾Þ3,000Ëü±ß¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
ÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÇºÇ¤âÅÁÅý¤Î¤¢¤ë°å³Ø¾Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢°å³Ø³¦¤Ç¸²Ãø¤Ê¶ÈÀÓ¤òµó¤²¡¢°å³Ø¤Ê¤é¤Ó¤Ë°åÎÅ¤ËÍ¥¤ì¤¿¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1954Ç¯¤ËÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È170¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¡¢1963Ç¯¤ÎÆ±ºâÃÄÀßÎ©¤È¤È¤â¤ËºâÃÄ»ö¶È¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÇÁÏÀß70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¿ô¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ò´Þ¤á¤Æ141Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÉþÉô ¿®¹§ Çî»Î(¤Ï¤Ã¤È¤ê ¤Î¤Ö¤¿¤«)
½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¡¼çÇ¤¶µ¼ø(65ºÐ)
¼õ¾Þ¥Æ¡¼¥Þ¡§°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾Éµ¡¹½²òÌÀ
¢£´äÅÄ ÁÛ Çî»Î(¤¤¤ï¤¿ ¤½¤¦)
µþÅÔÂç³Ø¡¡¶µ¼ø(61ºÐ)
¼õ¾Þ¥Æ¡¼¥Þ¡§°å³Ø¡¦Ìô³Ø¤Ë»ñ¤¹¤ëËìÃÁÇò¼Á¤Î»°¼¡¸µ¹½Â¤¤Ê¤é¤Ó¤Ë»þ´ÖÊ¬²ò¤ò²Ã¤¨¤¿»Í¼¡¸µ¹½Â¤²òÀÏ¤Î¸¦µæ
2024Ç¯ÅÙÉðÅÄ°å³Ø¾Þ ÉþÉô ¿®¹§ Çî»Î
2024Ç¯ÅÙÉðÅÄ°å³Ø¾Þ ´äÅÄ ÁÛ Çî»Î
¢£ÉþÉô¡¡¿®¹§ Çî»Î
¡ã³ØÎò¡¦¿¦Îò¡ä
1985Ç¯3·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È
1985Ç¯5·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°½çÅ·Æ²°å±¡Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê
Î×¾²¸¦½¤°åµÚ¤ÓÀì¹¶À¸
1990Ç¯4·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê Çî»Î²ÝÄø Æþ³Ø
8·î¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÀ¸²½³ØÂèÆó ¹ñÆâÎ±³Ø
¡Á1993Ç¯8·î¤Þ¤Ç
1994Ç¯3·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê Çî»Î²ÝÄø ½¤Î»
½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ë¤Æ°å³ØÇî»Î¤Î³Ø°Ì¼øÍ¿
1995Ç¯4·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¿À·Ð³Ø¹ÖºÂ ½õ¼ê
1999Ç¯7·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¿À·Ð³Ø¹ÖºÂ Î×¾²¹Ö»Õ
2000Ç¯8·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÏ·¿ÍÀ¼À´µÉÂÂÖ¼£ÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
ÀìÇ¤¹Ö»Õ
9·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¿À·Ð³Ø¹ÖºÂ ¹Ö»ÕÊ»Ç¤
2003Ç¯5·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¿À·Ð³Ø¹ÖºÂ ½õ¶µ¼ø
2006Ç¯7·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¿À·Ð³Ø¹ÖºÂ ¶µ¼ø
2019Ç¯4·î¡Á2024Ç¯3·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÄ¹¡¦Âç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÄ¹ Ê»Ç¤
2020Ç¯10·î Íý²½³Ø¸¦µæ½êÇ¾¿À·Ð²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¿À·ÐÊÑÀ¼À´µÏ¢·È¸¦µæ¥Á¡¼¥à
¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼ Ê»Ç¤
2024Ç¯4·î¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø³ØÄ¹Êäº´ Ê»Ç¤
¸½ºß¤Ë»ê¤ë
¡ã¼õ¾ÞÎò¡ä
2001Ç¯ÅÙ¡¡½çÅ·Æ²Âç³ØÆ±Áë²ñ³Ø½Ñ¾©Îå¾Þ
2001Ç¯ÅÙ¡¡ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹¼÷²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄÍý»öÄ¹¾©Îå¾Þ
2001Ç¯ÅÙ¡¡Âè42²óÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñÁí²ñ²ñÄ¹¾Þ(¶âß·°ìÏº²ñÄ¹)
2002Ç¯ÅÙ¡¡Âè39²ó¥Ù¥ë¥Ä¾Þ1Åù¾Þ(¥Æ¡¼¥Þ¡§¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤ÎÊ¬»Òµ¡¹½)
2003Ç¯ÅÙ¡¡ÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñ¾Þ
2004Ç¯ÅÙ¡¡Thomson Scientific¼Ò Research Front Award(13ÉôÌç16¿Í)
2005Ç¯ÅÙ¡¡ESI¤Î¹âÈï°úÍÑ²ó¿ô (1996Ç¯-2006Ç¯¤Ç¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂÉôÌçÀ¤³¦Âè7°Ì)
2012Ç¯ÅÙ¡¡Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ ²Ê³Øµ»½Ñ¾Þ ¸¦µæÉôÌç
2014Ç¯ÅÙ¡¡MDS-AOS: Yoshikuni Mizuno Lecture Award (Pattaya, Thailand)
2017Ç¯ÅÙ¡¡ÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñÆêÎÓ¾Þ
2022Ç¯ÅÙ¡¡MDS: C.David Marsden Lecture Award (Madrid, Spain)
2023Ç¯ÅÙ¡¡MDS: The HONORARY Membership Award (Copenhagen, Denmark),
U.S.National Academy of Medicine Healthy Longevity Global Grand Challenge (NAM-HLGC) Catalyst Award
2024Ç¯ÅÙ¡¡»þ¼ÂÍøÉ§µÇ°¾Þ
¡ã¸¦µæ¶ÈÀÓ¡ä
¼õ¾Þ¥Æ¡¼¥Þ¡§°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾Éµ¡¹½²òÌÀ
ÉþÉô ¿®¹§Çî»Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ(PD)¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¿¼±ó¤ÊÃµµá¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂî±Û¤·¤¿¸¦µæ¶ÈÀÓ¤Ë·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¸ùÀÓ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¼ãÇ¯À¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¸¶°ø°äÅÁ»Òparkin¤ÎÃ±Î¥¡¢2000Ç¯¤Ëparkin¤¬¥æ¥Ó¥¥Á¥óÏ¢·ë¹ÚÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î²òÌÀ¡¢2015Ç¯¤Ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢µ¡Ç½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸¶°ø°äÅÁ»ÒCHCHD2¤ÎÃ±Î¥¡¦Æ±Äê¡¢¤½¤·¤Æ2020Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥½¥½¡¼¥àÂå¼Õ·Ï¤ÎÊä°ø»Ò¤Ç¤¢¤ëProsaposin¤ËÊÑ°Û¤ò»ý¤Ä²È·Ï¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
3¼ïÎà¤â¤Î¸¶°ø°äÅÁ»Ò¤òÆ±Äê¤·¤¿¤Î¤ÏÉþÉôÇî»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤È¸À¤¨¤ë¡£
µ¡Ç½²òÀÏ¤Ç¤Ï2000Ç¯¤Ëparkin¤¬¥æ¥Ó¥¥Á¥óÏ¢·ë¹ÚÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢PD¸¦µæ¤Î»ëÅÀ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢ÉÂÂÖ²òÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÁÇòÊ¬²ò·Ï¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÉþÉôÇî»Î¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢PDÈ¯¾É¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¦Á-Synuclein¥·¡¼¥É¤¬·ìÃæ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ë¤è¤ëPD¤Î¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉþÉôÇî»Î¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¸¦µæ¤òÀ¤³¦Åª¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À·Ð²Ê³ØÎÎ°è¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´äÅÄ ÁÛ Çî»Î
¡ã³ØÎò¡¦¿¦Îò¡ä
1986Ç¯3·î¡¡ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È
1986Ç¯4·î¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÆþ³Ø
1991Ç¯3·î¡¡Æ±¾å¡¡½¤Î»
1991Ç¯4·î¡¡Ê¸Éô¾Ê¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÊªÍý³Ø¸¦µæ½ê
ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷-PD
1992Ç¯9·î¡¡¥É¥¤¥Ä¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥ó¥¯À¸ÊªÊªÍý³Ø¸¦µæ½ê
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥à Çî»Î¸¦µæ°÷
1996Ç¯6·î¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¦¥×¥µ¥éÂç³ØÀ¸²½³Ø²Ê¡¡¹Ö»Õ
1999Ç¯7·î¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¦¥×¥µ¥éÂç³ØÀ¸²½³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø
2000Ç¯3·î¡¡¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¥í¥ó¥É¥óÀ¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø(¸½ºß¤Ë»ê¤ë)
2004Ç¯8·î¡¡¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥ÉÊü¼Í¸÷¼Â¸³»ÜÀß¡¡¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Õ¥§¥í¡¼ ·óÇ¤
2005Ç¯1·î¡¡¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¥í¥ó¥É¥ó¡¡¹½Â¤À¸Êª³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
2005Ç¯9·î¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½
ERATO´äÅÄ¥Ò¥ÈËì¼õÍÆÂÎ¹½Â¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¸¦µæÅý³ç
2005Ç¯9·î¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¥²¥Î¥à²Ê³ØÁí¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
µÒ°÷¼ç´É¸¦µæ°÷
2007Ç¯3·î¡¡µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÊ¬»ÒºÙË¦¾ðÊó³Ø¡¡¶µ¼ø(¸½ºß¤Ë»ê¤ë)
2012Ç¯6·î¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í Íý²½³Ø¸¦µæ½êÊü¼Í¸÷²Ê³ØÁí¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
ÍøÍÑµ»½Ñ³«Âó¸¦µæÉôÌç¡¡SACLAÍøÍÑµ»½Ñ³«Âó¥°¥ë¡¼¥×
¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ·óÇ¤(¸½ºß¤Ë»ê¤ë)
¡ã¼õ¾ÞÎò¡ä
1998Ç¯¡¡Svedberg Award
(Swedish Society for Biochemistry and Molecular Biology)
1999Ç¯¡¡Lindbom Prize(Royal Swedish Academy of Sciences)
2007Ç¯¡¡ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¾Þ(ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ)
2007Ç¯¡¡ÆüËÜ³Ø»Î±¡³Ø½Ñ¾©Îå¾Þ(ÆüËÜ³Ø»Î±¡)
2010Ç¯¡¡The Gregori Aminoff prize in crystallography 2010
(Royal Swedish Academy of Sciences)
2012Ç¯¡¡Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÉ½¾´²Ê³Øµ»½Ñ¾Þ (Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê)
2021Ç¯¡¡¾®ÎÓ¾Þ(¾®ÎÓºâÃÄ)
2023Ç¯¡¡ÅçÄÅ¾Þ(ÅçÄÅ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ)
¡ã¸¦µæ¶ÈÀÓ¡ä
¼õ¾Þ¥Æ¡¼¥Þ¡§°å³Ø¡¦Ìô³Ø¤Ë»ñ¤¹¤ëËìÃÁÇò¼Á¤Î»°¼¡¸µ¹½Â¤¤Ê¤é¤Ó¤Ë»þ´ÖÊ¬²ò¤ò²Ã¤¨¤¿»Í¼¡¸µ¹½Â¤²òÀÏ¤Î¸¦µæ
°åÌô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ËìÃÁÇò¼Á¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ©ÂÎ¹½Â¤¤Ï¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤äÁÏÌô¤Ê¤É¤ËÉ¬¿Ü¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´äÅÄ ÁÛÇî»Î¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ°å³Ø¡¦Ìô³Ø¤Ê¤É¤Ë½ÅÍ×¤ÊËìÃÁÇò¼Á¤Î¹½Â¤À¸Êª¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
½é´ü¤Ë¤Ï¡¢¸ÆµÛº¿¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»º¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÄ¶Ê¬»ÒÊ£¹çÂÎ¤Î¹½Â¤²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÊ¬»Òµ¡¹½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î°äÅÁÉÂ¤Î¸¶°ø²òÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸åµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²òÀÏ¤·¤¿¼õÍÆÂÎ¤Ê¤É¤Î°å³Ø¡¦Ìô³Ø¤Ê¤É¤Ë½ÅÍ×¤ÊËìÃÁÇò¼Á¤Ï25¼ïÎà¤ËµÚ¤Ó¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë´äÅÄÇî»Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎXÀþ¼«Í³ÅÅ»Ò¥ì¡¼¥¶¡¼SACLA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Ä»ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ·ë¾½Ãæ¤ÇÈ¿±þ¤ò³«»Ï¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
ÁÏÌô¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¼õÍÆÂÎ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÃæ´Ö¾õÂÖ¤ò·Ð¤Æ³èÀ²½¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹½Â¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¿·¤·¤¤ÁÏÌô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
´äÅÄÇî»Î¤é¤Ï¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥ª¥í¥É¥×¥·¥ó¤½¤·¤Æ¸÷¼õÍÆÂÎ¥í¥É¥×¥·¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸÷¾È¼Í¸å¤ÎÃÁÇò¼Á¹½Â¤ÊÑ²½¤ÎÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°å³Ø¡¦Ìô³Ø¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤·¤¤µ¡Ç½ÀÃÁÇò¼Á¤ä²½¹çÊª¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤³Ø½ÑÎÎ°è¤ò³«Âó¤·¤¿¡£
¢£FAQ
Q. ¸õÊäÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A. ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼ç¤Ê¶ÈÀÓ¤òÍ¤·¡¢°å³Ø¤Î´ðÁÃ¤ª¤è¤ÓÎ×¾²¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¸²Ãø¤Ê¶ÈÀÓ¤òµó¤²¡¢°å³Ø³¦¤ËÍ¥¤ì¤¿¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÒ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Q. ÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A. ºâÃÄ¤ÎÍý»ö¡¢É¾µÄ°÷¡¢Ì¾ÍÀ¸ÜÌä¡¢ÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Û¤«ºâÃÄ¤¬Äê¤á¤¿¿äÁ¦¼Ô¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¡¦·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼«¼£°å²ÊÂç³Ø ±Ê°æ ÎÉ»° ³ØÄ¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÉþÉô ¿®¹§¡¢´äÅÄ ÁÛ¼õ¾Þ¡ªÉðÅÄ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡ÖÉðÅÄ°å³Ø¾Þ¡× appeared first on Dtimes.