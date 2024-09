9·î8Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë´¶Æ°¤Î³«Ëë¡ªDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024¡Ø¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù

Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024の新作『マーメイド』が、ついに2024年9月8日、感動の開幕をしました。

Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024『マーメイド』

(C)Yumiko Inoue

熊川マジックに貫かれた舞台 四半世紀の結実

「蝶々夫人」「カルミナ・ブラーナ」などで劇的な作風を打ち出してきた芸術監督・熊川哲也が、子供のためのおとぎ話をどう扱うのか。

期待に沸き返る大入りの東京文化会館で、K-BALLET TOKYOのオータムツアー「マーメイド」の幕が開いた。

白眉はやはり、海中の場面だ。

気のいいロブスターや俊敏なカクレクマノミに囲まれたマーメイド・飯島望未の無邪気な愛らしさは比類がない。

かき分けるような手足の使い方や流線を描くリフトから、海水の質量が確かに感じられる。

ウロコの一枚一枚にまで意匠を凝らした装いは、全身に光をまとうかのよう。

衣裳家アンゲリーナ・アトラギッチの才気に舌を巻いた。

切れ目なく流れていく音楽にも驚かされる。

熊川のオリジナルバレエはクラシックの作曲家一人に焦点を当て、その作品群から場にふさわしい曲を選んで編み上げられるが、今回は横山和也(作曲・編曲)と塚越恭平(指揮・リハーサルピアニスト)が、全体をグラズノフで構成した。

海中場面は、「短い曲」と「休止」が繰り返される通常作とは異なり、継ぎ目を悟らせないまま数曲が連続で展開。

映画で言う「長回し」の手法で、静止することのない水の世界を現出させる。

色彩豊かなその流れに乗って、一瞬の停滞もなく跳び回るシャーク・石橋奨也を、第一幕の殊勲賞に推したい。

回遊魚の本領発揮とばかりの運動量である。

シャークの秘薬を飲み、美声と引き換えに脚を得たマーメイドが、プリンスへの思慕だけを抱いて海面へ上っていく姿も鮮烈。

どこまでも優美に発揮されるバレリーナの身体能力に、息をのまずにはいられない。

第二幕。

陸上でマーメイドを待ち受けるのは、制服や式服をまとった人間たちだ。

プリンスと隣国のプリンセスの婚約式は、古典バレエさながらのグラン・パ・ド・ドゥ形式で描かれる。

完璧な身ごなしで社交界の頂点たる輝きを放つプリンセス。

これほど弛緩のないバリエーションも珍しいが、日高世菜が驚異的なバランスと回転で圧倒した。

一方のプリンスは、おぼれる自分を救ってくれた恩人の面影を記憶の底に刻みながらも、突然浜辺に現れた娘の正体に気付くことはない。

優しさと誠実さ、それゆえの残酷さを、山本雅也が余すところなく表現した。

海と陸、無垢と世知、夢想と現実。

マーメイドの思いが届かないのは声を失ったからではなく、二つの世界ははなから交わりようがなかったのだ。

華やかな婚約式が見せつける現実の切なさは、大人の観客にこそ染みるに違いない。

はかない恋の終わりは、夢のような美しさで可視化された。

最先端技術によるイリュージョンに頼らず、どこまでも人体と人力、そしてバレエの技法で紡がれる物語。

だからこそ切なさあふれるおとぎ話でも、温かな人間賛歌が胸に残るのだろう。

ホリゾント(背景)に広がる海が、一部始終を静かに見つめている。

美術は二村周作、照明は足立恒。

隅々まで妥協のないスタッフの仕事ぶりが、この舞台の影の主役と言えるだろう。

先に触れた音楽の二人は、K-BALLETの生え抜き。

熊川は近年、奨学金を設立して次世代ダンサーの育成に腐心しているが、芸術監督の意図を血肉化したスタッフ陣の輩出もまたカンパニー25年の結実であり、作り手と踊り手の気迫に満ちた「マーメイド」は、まさしく四半世紀の集大成だ。

熊川美学に貫かれた傑作の誕生を寿ぎたい。

(バレエライター・齊藤希史子)

(C)Yoshitomo Okuda

(C)Yoshitomo Okuda

(C)Yoshitomo Okuda

(C)Yoshitomo Okuda

(C)Yoshitomo Okuda

(C)Yoshitomo Okuda

■スタッフクレジット

芸術監督 :熊川哲也

演出・振付・台本・音楽構成:熊川哲也

原作 :ハンス・クリスチャン・アンデルセン

音楽 :アレクサンドル・グラズノフ

編曲 :横山和也

舞台美術デザイン :二村周作

衣裳デザイン :アンゲリーナ・アトラギッチ

照明デザイン :足立恒

管弦楽 :シアター オーケストラ トウキョウ

■世界の一流デザイナー陣とのタッグ■

衣裳デザイン:アンゲリーナ・アトラギッチ

アンゲリーナ・アトラギッチ

舞台美術デザイン:二村周作

二村周作

衣裳デザインを手掛けるのは、昨年の熊川版『眠れる森の美女』での芸術性溢れるデザインが記憶に新しいアンゲリーナ・アトラギッチ。

ボリショイ劇場やミハイロフスキー・バレエをはじめとする世界の名だたる劇場で演劇やオペラに携わる彼女の持ち味は、色のグラデーションや何層にも重ねたレース使い。

豪華さと繊細さ、古典と現代的センスが融合するデザインは、まさに人魚の世界を表現するに、理想的であるのは間違いない。

舞台美術は二村周作氏が手がけることも話題。

二村氏は、英国Central Saint Martins College of Art and Design校MA Scenography科を修了ののち、日本を代表する演劇、オペラ、ミュージカル、ダンスなどの作品に携わっている舞台美術家。

近作に『インヘリタンス』、Musical『Beetle Juice』、Musical『エリザベート』、オペラ『トゥーランドット』など、数々の演劇、ミュージカルの美術を担当し、第38回伊藤熹朔賞、第14回及び第22回読売演劇大賞最優秀スタッフ賞、第48回紀伊國屋演劇賞個人賞、伊藤熹朔賞などを受賞している。

これまでK-BALLET関係では、K-BALLETユース『トム・ソーヤの冒険』「Bunkamura25周年ガラ」などで舞台美術を担当しているが、K-BALLETの本公演を手掛けるのは初となる。

熊川は二村の繊細な色彩と感性を大いに気に入り、いつか必ず一緒に全幕を作りたいと思っていたという。

屈指のデザイナー陣と熊川が生み出す舞台芸術の魅惑の世界を、どうぞお見逃しなく!

熊川哲也 (C)Makoto Nakamori

飯島望未

小林美奈

岩井優花

山本雅也

堀内將平

栗山廉

日高世菜

成田紗弥

長尾美音

石橋奨也

田中大智

*日高の高ははしごだか

■公演概要■

Daiwa House PRESENTS

熊川哲也 K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024

『マーメイド』

【日/会場】

<東京公演>

2024年9月21日(土)〜10月6日(日) Bunkamuraオーチャードホール

【チケット料金(税込)】

S席17,000円/A席13,000円/B席9,000円/C席7,000円

Kプラチナシート21,000円/A親子席17,000円/学生券4,000円

※Kプラチナシート…K-BALLET TOKYO設立25周年を記念し、主要ダンサーより直筆サイン入りフォトカードを手渡しでプレゼント!

(Bunkamuraオーチャードホール:1階席は販売座席の最前1・2列目と20列、2階席はL/R2・3列。

)

※A親子席…大人1名+子供1名(5歳以上小学6年生以下/A席エリア)

※学生券…中学生以上25歳以下/当日学生証を提示の上引き換え/席位置未定

※A親子席・学生券は、TBSチケット、チケットぴあWEBにて取り扱い

【チケット販売】

TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場

【お問合せ】

チケットスペース:03-3234-9999

https://www.ints.co.jp/K-BALLETMERMAID.html

【地方公演】

名古屋公演:9月10日(火)愛知県芸術劇場 大ホール

大阪公演 :9月13日(金)フェスティバルホール

札幌公演 :9月18日(水)札幌文化芸術劇場 hitaru

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 9月8日、ついに感動の開幕!Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024『マーメイド』 appeared first on Dtimes.