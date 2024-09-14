9·î8Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë´¶Æ°¤Î³«Ëë¡ªDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024¡Ø¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù
Daiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024¤Î¿·ºî¡Ø¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë2024Ç¯9·î8Æü¡¢´¶Æ°¤Î³«Ëë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Daiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024¡Ø¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù
(C)Yumiko Inoue
·§Àî¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë´Ó¤«¤ì¤¿ÉñÂæ¡¡»ÍÈ¾À¤µª¤Î·ë¼Â
¡ÖÄ³¡¹É×¿Í¡×¡Ö¥«¥ë¥ß¥Ê¡¦¥Ö¥é¡¼¥Ê¡×¤Ê¤É¤Ç·àÅª¤ÊºîÉ÷¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¦·§ÀîÅ¯Ìé¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤ò¤É¤¦°·¤¦¤Î¤«¡£
´üÂÔ¤ËÊ¨¤ÊÖ¤ëÂçÆþ¤ê¤ÎÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¤Ç¡¢K-BALLET TOKYO¤Î¥ª¡¼¥¿¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ÎËë¤¬³«¤¤¤¿¡£
ÇòÈý¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢³¤Ãæ¤Î¾ìÌÌ¤À¡£
µ¤¤Î¤¤¤¤¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤ä½ÓÉÒ¤Ê¥«¥¯¥ì¥¯¥Þ¥Î¥ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡¦ÈÓÅçË¾Ì¤¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤ÏÈæÎà¤¬¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÂ¤Î»È¤¤Êý¤äÎ®Àþ¤òÉÁ¤¯¥ê¥Õ¥È¤«¤é¡¢³¤¿å¤Î¼ÁÎÌ¤¬³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥¦¥í¥³¤Î°ìËç°ìËç¤Ë¤Þ¤Ç°Õ¾¢¤ò¶Å¤é¤·¤¿Áõ¤¤¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦¤«¤Î¤è¤¦¡£
°á¾Ø²È¥¢¥ó¥²¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¢¥È¥é¥®¥Ã¥Á¤ÎºÍµ¤¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
ÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
·§Àî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ì¥¨¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Îºî¶Ê²È°ì¿Í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎºîÉÊ·²¤«¤é¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶Ê¤òÁª¤ó¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï²£»³ÏÂÌé(ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê)¤ÈÄÍ±Û¶³Ê¿(»Ø´ø¡¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È)¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ò¥°¥é¥º¥Î¥Õ¤Ç¹½À®¤·¤¿¡£
³¤Ãæ¾ìÌÌ¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¤¶Ê¡×¤È¡ÖµÙ»ß¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ïºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤ò¸ç¤é¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ô¶Ê¤¬Ï¢Â³¤ÇÅ¸³«¡£
±Ç²è¤Ç¸À¤¦¡ÖÄ¹²ó¤·¡×¤Î¼êË¡¤Ç¡¢ÀÅ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸½½Ð¤µ¤»¤ë¡£
¿§ºÌË¤«¤Ê¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤ÎÄäÂÚ¤â¤Ê¤¯Ä·¤Ó²ó¤ë¥·¥ã¡¼¥¯¡¦ÀÐ¶¶¾©Ìé¤ò¡¢Âè°ìËë¤Î¼ì·®¾Þ¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¡£
²óÍ·µû¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ð¤«¤ê¤Î±¿Æ°ÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥¯¤ÎÈëÌô¤ò°û¤ß¡¢ÈþÀ¼¤È°ú¤´¹¤¨¤ËµÓ¤òÆÀ¤¿¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ø¤Î»×Êé¤À¤±¤òÊú¤¤¤Æ³¤ÌÌ¤Ø¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤âÁ¯Îõ¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍ¥Èþ¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¡¢Â©¤ò¤Î¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂèÆóËë¡£
Î¦¾å¤Ç¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢À©Éþ¤ä¼°Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¤ÈÎÙ¹ñ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Îº§Ìó¼°¤Ï¡¢¸ÅÅµ¥Ð¥ì¥¨¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¦¥É¡¦¥É¥¥·Á¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
´°àú¤Ê¿È¤´¤Ê¤·¤Ç¼Ò¸ò³¦¤ÎÄºÅÀ¤¿¤ëµ±¤¤òÊü¤Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÃÐ´Ë¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÄÁ¤·¤¤¤¬¡¢Æü¹âÀ¤ºÚ¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤È²óÅ¾¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¡¢¤ª¤Ü¤ì¤ë¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤ÎÌÌ±Æ¤òµ²±¤ÎÄì¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÍÁ³ÉÍÊÕ¤Ë¸½¤ì¤¿Ì¼¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Í¥¤·¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Î»Ä¹ó¤µ¤ò¡¢»³ËÜ²íÌé¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤·¤¿¡£
³¤¤ÈÎ¦¡¢Ìµ¹¤¤ÈÀ¤ÃÎ¡¢Ì´ÁÛ¤È¸½¼Â¡£
¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¼¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Ï¤Ê¤«¤é¸ò¤ï¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
²Ú¤ä¤«¤Êº§Ìó¼°¤¬¸«¤»¤Ä¤±¤ë¸½¼Â¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ë¤³¤½À÷¤ß¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ï¤«¤Ê¤¤Îø¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÍê¤é¤º¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿ÍÂÎ¤È¿ÍÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤Îµ»Ë¡¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÀÚ¤Ê¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ç¤â¡¢²¹¤«¤Ê¿Í´Ö»¿²Î¤¬¶»¤Ë»Ä¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Û¥ê¥¾¥ó¥È(ÇØ·Ê)¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤¬¡¢°ìÉô»Ï½ª¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ½Ñ¤ÏÆóÂ¼¼þºî¡¢¾ÈÌÀ¤ÏÂÎ©¹±¡£
¶ù¡¹¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Î±Æ¤Î¼çÌò¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿²»³Ú¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢K-BALLET¤ÎÀ¸¤¨È´¤¡£
·§Àî¤Ï¶áÇ¯¡¢¾©³Ø¶â¤òÀßÎ©¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°éÀ®¤ËÉå¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤ò·ìÆù²½¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ÎÇÚ½Ð¤â¤Þ¤¿¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼25Ç¯¤Î·ë¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî¤ê¼ê¤ÈÍÙ¤ê¼ê¤Îµ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯»ÍÈ¾À¤µª¤Î½¸ÂçÀ®¤À¡£
·§ÀîÈþ³Ø¤Ë´Ó¤«¤ì¤¿·æºî¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼÷¤®¤¿¤¤¡£
(¥Ð¥ì¥¨¥é¥¤¥¿¡¼¡¦óîÆ£´õ»Ë»Ò)
(C)Yoshitomo Okuda
(C)Yoshitomo Okuda
(C)Yoshitomo Okuda
(C)Yoshitomo Okuda
(C)Yoshitomo Okuda
(C)Yoshitomo Okuda
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§·§ÀîÅ¯Ìé
±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡¦ÂæËÜ¡¦²»³Ú¹½À®¡§·§ÀîÅ¯Ìé
¸¶ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó
²»³Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥°¥é¥º¥Î¥Õ
ÊÔ¶Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²£»³ÏÂÌé
ÉñÂæÈþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÆóÂ¼¼þºî
°á¾Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥ó¥²¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¢¥È¥é¥®¥Ã¥Á
¾ÈÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂÎ©¹±
´É¸¹³Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥·¥¢¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¥È¥¦¥¥ç¥¦
¢£À¤³¦¤Î°ìÎ®¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿Ø¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¢£
°á¾Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¢¥ó¥²¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¢¥È¥é¥®¥Ã¥Á
¥¢¥ó¥²¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¢¥È¥é¥®¥Ã¥Á
ÉñÂæÈþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÆóÂ¼¼þºî
ÆóÂ¼¼þºî
°á¾Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î·§ÀîÈÇ¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤Ç¤Î·Ý½ÑÀ°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥ó¥²¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¢¥È¥é¥®¥Ã¥Á¡£
¥Ü¥ê¥·¥ç¥¤·à¾ì¤ä¥ß¥Ï¥¤¥í¥Õ¥¹¥¡¼¡¦¥Ð¥ì¥¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë·à¾ì¤Ç±é·à¤ä¥ª¥Ú¥é¤Ë·È¤ï¤ëÈà½÷¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥ì¡¼¥¹»È¤¤¡£
¹ë²Ú¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¡¢¸ÅÅµ¤È¸½ÂåÅª¥»¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Íµû¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÉñÂæÈþ½Ñ¤ÏÆóÂ¼¼þºî»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¡£
ÆóÂ¼»á¤Ï¡¢±Ñ¹ñCentral Saint Martins College of Art and Design¹»MA Scenography²Ê¤ò½¤Î»¤Î¤Î¤Á¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é·à¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæÈþ½Ñ²È¡£
¶áºî¤Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ø¥ê¥¿¥ó¥¹¡Ù¡¢Musical¡ØBeetle Juice¡Ù¡¢Musical¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¡¢¥ª¥Ú¥é¡Ø¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±é·à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢Âè38²ó°ËÆ£ßôºó¾Þ¡¢Âè14²óµÚ¤ÓÂè22²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾Þ¡¢Âè48²óµª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¸Ä¿Í¾Þ¡¢°ËÆ£ßôºó¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇK-BALLET´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢K-BALLET¥æ¡¼¥¹¡Ø¥È¥à¡¦¥½¡¼¥ä¤ÎËÁ¸±¡Ù¡ÖBunkamura25¼þÇ¯¥¬¥é¡×¤Ê¤É¤ÇÉñÂæÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢K-BALLET¤ÎËÜ¸ø±é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
·§Àî¤ÏÆóÂ¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿§ºÌ¤È´¶À¤òÂç¤¤¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º°ì½ï¤ËÁ´Ëë¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶þ»Ø¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿Ø¤È·§Àî¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÌ¥ÏÇ¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
·§ÀîÅ¯Ìé¡¡(C)Makoto Nakamori
ÈÓÅçË¾Ì¤
¾®ÎÓÈþÆà
´ä°æÍ¥²Ö
»³ËÜ²íÌé
ËÙÆâÕòÊ¿
·ª»³Î÷
Æü¹âÀ¤ºÚ
À®ÅÄ¼ÓÌï
Ä¹ÈøÈþ²»
ÀÐ¶¶¾©Ìé
ÅÄÃæÂçÃÒ
¡öÆü¹â¤Î¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¢£¸ø±é³µÍ×¢£
Daiwa House PRESENTS
·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024
¡Ø¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù
¡ÚÆü¡¿²ñ¾ì¡Û
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
2024Ç¯9·î21Æü(ÅÚ)¡Á10·î6Æü(Æü)¡¡Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡Û
SÀÊ17,000±ß¡¿AÀÊ13,000±ß¡¿BÀÊ9,000±ß¡¿CÀÊ7,000±ß
K¥×¥é¥Á¥Ê¥·¡¼¥È21,000±ß¡¿A¿Æ»ÒÀÊ17,000±ß¡¿³ØÀ¸·ô4,000±ß
¢¨K¥×¥é¥Á¥Ê¥·¡¼¥È¡ÄK-BALLET TOKYOÀßÎ©25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¼çÍ×¥À¥ó¥µ¡¼¤è¤êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
(Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡§1³¬ÀÊ¤ÏÈÎÇäºÂÀÊ¤ÎºÇÁ°1¡¦2ÎóÌÜ¤È20Îó¡¢2³¬ÀÊ¤ÏL/R2¡¦3Îó¡£
)
¢¨A¿Æ»ÒÀÊ¡ÄÂç¿Í1Ì¾¡Ü»Ò¶¡1Ì¾(5ºÐ°Ê¾å¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¡¿AÀÊ¥¨¥ê¥¢)
¢¨³ØÀ¸·ô¡ÄÃæ³ØÀ¸°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¡¿ÅöÆü³ØÀ¸¾Ú¤òÄó¼¨¤Î¾å°ú¤´¹¤¨¡¿ÀÊ°ÌÃÖÌ¤Äê
¢¨A¿Æ»ÒÀÊ¡¦³ØÀ¸·ô¤Ï¡¢TBS¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢WEB¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Û
TBS¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢·à¾ì
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡§03-3234-9999
https://www.ints.co.jp/K-BALLETMERMAID.html
¡ÚÃÏÊý¸ø±é¡Û
Ì¾¸Å²°¸ø±é¡§9·î10Æü(²Ð)°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
Âçºå¸ø±é¡¡¡§9·î13Æü(¶â)¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
»¥ËÚ¸ø±é¡¡¡§9·î18Æü(¿å)»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 9·î8Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë´¶Æ°¤Î³«Ëë¡ªDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Autumn Tour 2024¡Ø¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù appeared first on Dtimes.