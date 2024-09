¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ªNICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹

カーゾックは、2024年9月27日(金)に「NICOPA & nicoground あびこショッピングプラザ店」をあびこショッピングプラザ2階にオープンします。

NICOPA & nicoground あびこショッピングプラザ店

店舗所在地:千葉県我孫子市我孫子4丁目11-1 あびこショッピングプラザ2F

営業時間 :10:00〜20:00

営業開始日:2024年9月27日(金) ※オープン日は変更となる場合があります。

千葉県我孫子市に「NICOPA & nicoground あびこショッピングプラザ店」9月27日オープン

<NICOPA & nicoground あびこショッピングプラザ店について>

あびこショッピングプラザ2Fにある屋内アミューズメント施設「NICOPA」はご家族みんなで時間を忘れて楽しめる施設です。

キッズパーク「nico ground」にはボールプールやインタラクティブゲーム、木製ジャングルジムがあります。

また、小さいお子様でも安心して遊べるベビーコーナーも充実しています。

クレーンゲームコーナーでは今話題の景品やお菓子等を数多く揃え、マリオカートや太鼓の達人などの乗り物・体感ゲームはもちろん、メダルコーナーも充実しています。

<オープンイベントについて>

NICOPA & nicoground あびこショッピングプラザ店オープンを記念して、同店にてオープンイベントを開催します。

■回転ダーツイベント

開催期間:9月27日(金)〜9月29日(日)

参加費 :1回500円

誰でも参加OK!ハズレなし!ぬいぐるみやフィギュア等豪華景品が当たるかも!?何度でも参加可能です。

■キッズパーク利用でお菓子プレゼント

開催期間:9月27日(金)〜9月29日(日)

キッズパークで遊んでくれたお子さま全員にお菓子をプレゼント!

■メダル新規会員登録でエアーくじに参加

開催期間:9月27日(金)〜9月29日(日)

メダル会員登録をしてくれた方限定でその場でエアーくじに参加できます!おひとり様1回まで。

メダル1000枚が当たるチャンス!?

■メダル貸機:期間中貸出枚数2倍に増量

開催期間:9月27日(金)〜9月29日(日)

通常 1,000円で200枚のところ → 400枚に増量!

通常 1,200円で300枚のところ → 600枚に増量!

■NICOPAアプリインストール&お気に入り登録キャンペーン

開催期間:9月27日(金)〜9月29日(日)

NICOPAアプリをインストールして、「NICOPA & nicoground あびこショッピングプラザ店」をお気に入り店舗登録後、インストールクーポンをご提示いただいた方に、クレーンゲームやメダルゲーム、キッズパークで使える500円商品券をプレゼント!交換はおひとり様1回のみ。

NICOPAアプリのダウンロード

https://introduction.bp-app.jp/nicopa/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オープンイベント開催!NICOPA & nicoground あびこショッピングプラザ店 appeared first on Dtimes.