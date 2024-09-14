¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ªNICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹
¥«¡¼¥¾¥Ã¥¯¤Ï¡¢2024Ç¯9·î27Æü(¶â)¤Ë¡ÖNICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹¡×¤ò¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶2³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
NICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹
Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô²æÂ¹»Ò4ÃúÌÜ11-1 ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶2F
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10:00¡Á20:00
±Ä¶È³«»ÏÆü¡§2024Ç¯9·î27Æü(¶â) ¢¨¥ª¡¼¥×¥óÆü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô¤Ë¡ÖNICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹¡×9·î27Æü¥ª¡¼¥×¥ó
¡ãNICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶2F¤Ë¤¢¤ë²°Æâ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖNICOPA¡×¤Ï¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡Önico ground¡×¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥²¡¼¥à¡¢ÌÚÀ½¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ïº£ÏÃÂê¤Î·ÊÉÊ¤ä¤ª²Û»ÒÅù¤ò¿ôÂ¿¤¯Â·¤¨¡¢¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤äÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¤Ê¤É¤Î¾è¤êÊª¡¦ÂÎ´¶¥²¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥À¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
NICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±Å¹¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²óÅ¾¥À¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î27Æü(¶â)¡Á9·î29Æü(Æü)
»²²ÃÈñ¡¡¡§1²ó500±ß
Ã¯¤Ç¤â»²²ÃOK¡ª¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡ª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢Åù¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¡ª¡©²¿ÅÙ¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÍøÍÑ¤Ç¤ª²Û»Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î27Æü(¶â)¡Á9·î29Æü(Æü)
¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥á¥À¥ë¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¥¨¥¢¡¼¤¯¤¸¤Ë»²²Ã
³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î27Æü(¶â)¡Á9·î29Æü(Æü)
¥á¥À¥ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¥¨¥¢¡¼¤¯¤¸¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¡£
¥á¥À¥ë1000Ëç¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡©
¢£¥á¥À¥ëÂßµ¡¡§´ü´ÖÃæÂß½ÐËç¿ô2ÇÜ¤ËÁýÎÌ
³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î27Æü(¶â)¡Á9·î29Æü(Æü)
ÄÌ¾ï 1,000±ß¤Ç200Ëç¤Î¤È¤³¤í ¢ª 400Ëç¤ËÁýÎÌ¡ª
ÄÌ¾ï 1,200±ß¤Ç300Ëç¤Î¤È¤³¤í ¢ª 600Ëç¤ËÁýÎÌ¡ª
¢£NICOPA¥¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡õ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î27Æü(¶â)¡Á9·î29Æü(Æü)
NICOPA¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¡ÖNICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹¡×¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ä¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¡¢¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ç»È¤¨¤ë500±ß¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¸ò´¹¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¤Î¤ß¡£
NICOPA¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
https://introduction.bp-app.jp/nicopa/
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ªNICOPA & nicoground ¤¢¤Ó¤³¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶Å¹ appeared first on Dtimes.