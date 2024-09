´ØÀ¾¤ª¤À¤·¡¢µí¹ü¥¹¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤ÊÂçºåÌ¾Êª¡ª ¤é¡¼¤á¤ó µí¹ü¤Î²¦¡¡¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÅ¹

大真実業は、「らーめん 牛骨の王」(ぎゅうこつのおう)を2024年9月12日(木)に、JR新大阪駅構内「アルデ新大阪」にグランドオープンします。

関西「おだし」×「牛骨スープ」を融合した関西・大阪ならではの「牛だし白湯らーめん」を提供します。

らーめん 牛骨の王 アルデ新大阪店

らーめん 牛骨の王 アルデ新大阪店

所在地 : 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 アルデ新大阪2階

電話 : 06-4805-7000

営業時間 : 10時〜22時30分(LO 22時00分)

店休日 : 年中無休

交通アクセス : JR新大阪駅 徒歩2分

地下鉄新大阪駅 徒歩3分

駐車場 : なし 近隣のコインパーキングを利用ください。

価格帯 : 780円〜2,000円程度

多言語メニュー: 英語に対応

大真実業は、「らーめん 牛骨の王」(ぎゅうこつのおう)を2024年9月12日(木)に、JR新大阪駅構内「アルデ新大阪」にグランドオープン!

関西「おだし」×「牛骨スープ」を融合した関西・大阪ならではの「牛だし白湯らーめん」を提供します。

■使用食材の特長

〇特殊製法 牛骨スープ

特殊な製法で豚骨と比べて約半分の加熱時間で旨味を抽出、廃棄する部分もほとんどないため環境にも優しい製造方法。

持続可能な開発目標(SDGs)の一つ「より少ないものでより多く、よりよく」を目指して、資源の効率的な利用、環境劣化および汚染を減らす一方で、質を高めることも目指した牛骨スープです。

〇関西おだし

関西風だしは、創業70年を超える大阪の老舗鰹節屋から仕入れるこだわりの節を使用してつくります。

無添加の良質な鹿児島県枕崎産極薄鰹節、熊本県牛深産さば節とうるめいわし節、高知県土佐清水産宗田節を独自にブレンド。

脂分の少ないものを厳選しており、魚の臭みを抑えストレートに旨味と甘味を感じることができます。

〇麺

スープとの相性を考え極細麺と平打ち麺の2種類の麺を使用。

厳選した風味豊かな国産の小麦をブレンドし天然かん水と塩を使用することで麺のこしと、小麦の香りを感じられます。

旨味の強い牛骨スープに麺が負けないように加水量、圧延にこだわった特製麺です。

〇宮崎ハーブ牛

宮崎ハーブ牛は厳選したハーブ(オレガノ・シナモン・ジンジャー・ガーリック)等で育った牛で、ビタミンEが豊富で「抗酸化作用」鮮度が保持しやすく、飽和脂肪酸、特にオレイン酸の割合が多いことが特徴です。

脂肪の融点が低く、食べた時の口溶けが良い牛肉です。

■メニューの紹介

OSAKA CLEAR「だし王」とRICHらーめん「牛骨の王」

〇OSAKA CLEAR「だし王」 780円(税込)

上品な旨味と香りの関西風のおだしに牛肉の独特の旨味を加え芳醇な旨味がつまった一杯に仕上がっています。

〇RICHらーめん「牛骨の王」 1,180円(税込)

同店で一番濃厚なスープ。

牛骨の髄をスープに溶かして超濃厚な牛骨の旨味と風味を麺に絡めて楽しめます。

〇BLACK「黒王」 980円(税込)

じっくり煮込んだ牛骨の旨味とマー油の香ばしいアクセントが絶妙に絡み旨味の奥行きを出した一杯です。

〇SPICY「赤王」 1,080円(税込)

牛骨スープの奥深い旨味に自家製のクリスピースパイスが加わり刺激的な風味が味わえます。

〇RICHつけめん「牛骨王」1,080円(税込) 大盛(1.5玉)無料 極盛(2玉)+100円

超濃厚な牛骨スープ。

牛骨の髄をスープに溶かして超濃厚な牛骨の旨味と風味を麺に絡めて楽しめます。

〇宮崎ハーブ牛「炙り肉重」 1,580円(税込)

直火で炙ったジューシーは宮崎ハーブ牛と生玉子、鰹節をのせ特製だし醤油をかけたお重です。

※写真等はイメージです。

都合によりメニュー名称等、取り扱いの商品、価格は変更になることがあります。

■MAP

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 関西おだし、牛骨スープの新たな大阪名物! らーめん 牛骨の王 アルデ新大阪店 appeared first on Dtimes.