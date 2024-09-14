¾®ÎÓÀ½Ìô¡Ö»å¤è¤¦¤¸¡×ÈÎÇä°ì»þµÙ»ß¡¡¹È¹íÌäÂê¤¬±Æ¶Á¡¡ÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤Î¿äÁ¦¼è¤ê¾Ã¤·
¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î¡Ö»å¤è¤¦¤¸¡×¤ä¡Ö¤ä¤ï¤é¤«»õ´Ö¥Ö¥é¥·¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹È¹íÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ÇÀè·î¡¢¿äÁ¦¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î¡ÖÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¿äÁ¦¡×¤ÎÉ½¼¨¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢³ºÅö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ½ÉÊ¤ÎÀÇ½¡¢ÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½¼¨¤ÎÊÑ¹¹¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î¡ÖÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¿äÁ¦¡×¤ÎÉ½¼¨¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢³ºÅö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ½ÉÊ¤ÎÀÇ½¡¢ÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½¼¨¤ÎÊÑ¹¹¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë