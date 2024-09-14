¶âÀµ²¸»á¡¢¥·¥ç¥¤¥°Á°¹ñËÉÁê¤È²ñÃÌ¡¡¡Ö¥í¥·¥¢¤È¤Î¶¨ÎÏ¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡×
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï14Æü¡¢Ë¬Ä«¤·¤¿¥í¥·¥¢Á°¹ñËÉÁê¤Î¥·¥ç¥¤¥°¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ½ñµ¤È¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ¤¬13Æü¤ËÊ¿¾í¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¡ÖÁê¸ß¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶¨ÎÏ¡×¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢¸«²ò¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â»á¤Ï¥í¥·¥¢¤È·ë¤ó¤À¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¾òÌó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡Ö¥í¥·¥¢¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÃÆÌô¶¡Í¿¤Ê¤É¡¢·³»ö¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡áÂÀÅÄÀ®Èþ¡Ë