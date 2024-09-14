¶ì¶»¥ËÚ¤Ä¤¤¤ËÉâ¾å¡Ä¾å¾ºÁË¤ó¤À°Û¾ï»öÂÖ¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÆñ¤·¤¤¡×¡¡¡Èµï»Ä¤êÁÈ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÉüÄ´¤ÎÍ×°ø¡×¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Äã¶õÈô¹Ô¤Î»¥ËÚ¤¬ºÇ²¼°Ì¤òÃ¦½Ð¡¢J1»ÄÎ±·÷Æâ¤¬»ë³¦¤Ë
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÄãÌÂ¤·¡¢Ã±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ÇÄã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬J1Âè29Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡Ê2-0¡Ë¤Çº£µ¨½é¤Î3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËºÇ²¼°Ì¤òÃ¦½Ð¤·¡¢J1»ÄÎ±·÷Æâ¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤â7¤Ø¤È½Ì¤á¤¿¡£
¡¡J2¹ß³Ê¤òÌÈ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ß¥·¥ã¤³¤È¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ÄÎ±¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ä¤ê»î¹ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤¤3Ï¢¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¹Ë¤ò°ú¤Äù¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»¥ËÚ¤À¤¬¡¢ÄãÌÂ¤ÎÍ½Ãû¤Ïºòµ¨¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ½ª½ç°Ì¤³¤½12°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾Àï¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð17»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«3¾¡¡£Á°È¾Àï¤ËÃß¤¨¤¿¾¡ÅÀ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤äÍ½Ãû¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤³¤Î»þÅÀ¤«¤éÄã¶õÈô¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¥ª¥Õ¤ËÅÄÃæ½ÙÂÁ¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¤È¤â¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¡¢¾®Çð¹ä¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢Ê¡¿¹¹¸ÅÍ¡Ê²£ÉÍFC¡Ë¤é¶áÇ¯¤Î»¥ËÚ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼ç¼´¤¬°ìµ¤¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤òÊä¤¦¤Ù¤¯ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤á¤Î¿·ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àï½Ñ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤¬µò¤ê¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¥ß¥·¥ã¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¼ç¼´¤òÊ£¿ô¼º¤¦¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤â¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¼éÈ÷¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë²¬Â¼ÂçÈ¬¤Ç¤µ¤¨Äê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²ÃÆþ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤òÍ×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¤¤Àï½ÑÍý²òÅÙ¤òµá¤á¤ë¥ß¥·¥ã¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ç¼´¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë³«ËëÁ°¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬È¯À¸¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤«¤¬²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡×¡Ê¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÇÀï¤Ã¤¿½øÈ×Àï¤Çíµ¤¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ºÂè15Àá¤«¤é8Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬3Ï¢¾¡¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Í×°ø¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¸À¤Ã¤Æ¡¢Éé½ý¼ÔÉüµ¢¤ÈÂç·¿Êä¶¯¤Î2¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¸å¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµ½êÂ°¤À¤Ã¤¿ÂçºêÎè±û¤¬°ÜÀÒ´ü´ÖÁ°¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë·×7Ì¾¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¸½ÍÀïÎÏ¤ò½ÅÍÑ¤¹¤ë¥ß¥·¥ãÂÎÀ©¤Î»¥ËÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Êä¶¯¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
Éé½ý¼ÔÉüµ¢¡õ¿·ÀïÎÏ²ÃÆþ¡Ä¥ß¥·¥ã»¥ËÚ¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬²ò¾Ã
¡¡¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡£Ã±½ã¤ËÀïÎÏ¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Î»þ¤Ëµï»Ä¤êÁÈ¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬ËÍ1¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤²ø²æ¤ÇÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÉ¬»à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Éüµ¢¤·¿·ÀïÎÏ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¿Í¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¶¯ÅÙ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¬ºî¤ì¤¿¤Î¤Ï¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡ØÃ¯¡¹¤Î³èÌö¤¬¡Ù¤È¤«¡Ø¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤¬¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÄÌ¾ï¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤³¤È¤¬ÉüÄ´¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ß¥·¥ã¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ïµ¬Î§¤äÏ¢Æ°À¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤â¸ß³Ñ°Ê¾å¤ËÀï¤¨¤ëÎÏ¤¬»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶áÇ¯¤Î¥ß¥·¥ã¤Ï¾ï¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤»¤Ðºòµ¨½ªÈ×Àï¤âÉé½ý¼ÔÉÑÈ¯¤Ë¤è¤ê¿Í¿ô¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥µ¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËGK¤¬2Ì¾Æþ¤ì¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£Åö»þ¤âº£µ¨¤ÎÉÔÄ´»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ëµï»Ä¤êÁÈ¤¬ÃÏ¸µÂç³Ø¤ÈÎý½¬»î¹ç¤òÁÈ¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤ÎÂÎÎÏ¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£¥×¥é¥ó¤É¤ª¤ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤ì¤Ðº£¸å¤âÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤è¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉâ¾å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥é¥¹¥È9»î¹ç¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âº®Àï¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç»¥ËÚ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃå¤ò¸«¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¸Â¤é¤ì¤¿»Ä¤ê»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç»ÄÎ±·÷Æâ¤Ë³ê¤ê¹þ¤á¤ë¤«¡¢ÈÝ¤«¡£¡ÊÀÆÆ£¹¨Â§ / Hironori Saito¡Ë