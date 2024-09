石川県能登町 九十九湾園地キャンプ場を運営するハイマウントアソシエは、2024年9月12日よりクラウドファンディング「CAMPFIRE」にて、能登大震災で被災した能登町への支援金の募集を開始します。

ハイマウントアソシエ

クラウドファンディング「CAMPFIRE」URL

https://camp-fire.jp/projects/787472/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

イカの駅つくもーるまで車で2分

令和6年1月1日の震災から、まだ先の見えない復興への道のりが続いており、多くの支援を受けながら、少しずつ回復に向けているものの、反面、この地域外からは、ボランティアや復興作業以外で観光に行くことは不謹慎だと言った声が多く、人の往来は殆どない状況です。

しかし、地元民の思いは、多くの方に来てもらい、活気あふれる能登を取り戻したく、自慢である海と豊かな里山を忘れて欲しくないと考えています。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: VIVA奥能登 by九十九湾園地キャンプ場 オラっちゃに元気を分けてくだい

期間 : 令和6年9月12日(木)〜10月22日(火)23:59

URL : https://camp-fire.jp/projects/787472/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

いそっこテラス

そらうみテラス

その思いを形にするため、返礼品として、10月26日にキャンプイベントを行います。

イベント内容は、キャンプインフルエンサーのトークライブや抽選会など予定しています。

また、同時に能登町の名産品を返礼品とした義援金も募集します。

なお、返礼品・送料・イベント設営費・クラウドファンディング手数料を実費経費として差引後、全額を復興支援として能登町に寄付します。

運営者の人件費やキャンプ場使用料等は経費に含みません。

能登町の苺とブルーベリーのジャム

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 能登町への支援金の募集!ハイマウントアソシエ クラウドファンディング「CAMPFIRE」 appeared first on Dtimes.