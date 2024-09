世界最高峰の山々を想起！NORQAIN-ノルケイン-「Independence Skeleton Chrono」

スイスの時計ブランド NORQAIN-ノルケイン-は、高性能なフライバック機能を備えたスケルトン・クロノグラフ「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーを開発。

世界最高峰の山々を想起させる革新的なムーブメントを搭載した「Independence Skeleton Chrono」を世界発表しました。

NORQAIN-ノルケイン-「Independence Skeleton Chrono」

Independence Skeleton Chrono-1

家族経営によるスイス独立企業として2018年に創業したノルケインは、冒険と挑戦をシンボルとした時計ブランドです。

ブランド名の2つのNをモチーフにしたロゴは、世界最高峰に挑むスピリットを表すとともに、スイスアルプスの名峰マッターホルンへの畏敬の念が込められています。

マッターホルン登頂の起点となるツェルマットの町はノルケインの第2の故郷です。

ノルケインの時計は、大自然に挑むアグレッシブで情熱的な人々の冒険的なのパートナーとしてデザインされています。

■新たな冒険。

フライバック・クロノグラフ・キャリバーを発表。

ノルケインの創業者かつCEOであるベン・カッファーは、取締役会顧問であるジャン・クロード・ビバーとともに開発チームを構成し、スイス時計製造における新たな冒険の一歩を踏み出しました。

マニュファクチュールAMTとのパートナーシップにより独自に開発した、高性能フライバック・クロノグラフ「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバー(NK24/1)をここに発表しました。

8Kというネーミングは、世界最高峰の8,000m級の山々にふさわしいムーブメントという意味を込めています。

標高8,000m(26,247フィート)を超える山々は14座。

“Eight-Thousanders”と呼ばれる14峰すべてに登頂したのは、勇敢でかつ経験豊富な登山家だけです。

「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーは、世界最高峰の山々への限りない愛と、時計メカニズムの革新に対する揺るぎないブランド姿勢を表現しています。

フライバック機能を備えたクロノグラフは、ボタンをワンプッシュするだけでリセットとリスタートが可能です。

複雑なメカニズムをもつフライバック・クロノグラフは、約1世紀前にパイロットの装備品として開発され、今日では、速いペースで反復トレーニングを行うスポーツなどの分野で使用されます。

また「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーは、クロノグラフ機能を正確に作動させるコラムホイールを搭載。

高級クロノグラフにふさわしい高品質のメカニズムを備えています。

業界標準を超える、驚異の62時間パワーリザーブを実現。

さらに高精度の証であるクロノメーター認定を取得しています。

Independence Skeleton Chrono Steel-3

「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーの複雑なメカニズムをより際立たせるのがスケルトン仕様です。

文字盤側からもケースの裏側からも、見事な3次元スペクタクルと言うべきメカニズムの動きを眺めることができるとともに人間の想像力をかき立てます。

ノルケインは、「NORQAIN 8K」に独創性とエネルギーに満ちあふれる存在感を与えるために数々の特注技術を駆使しました。

メカニズムの細部まで最高レベルのこだわりを持ってデザインし、文字盤に立体的な断面による山のモチーフを作り出し、ムーブメントの地板、ブリッジ、ローターはダブルNロゴをエングレービングしました。

さらに、8,000mを超える14の峰々からインスパイアされたグラフィカルなモチーフは、「NORQAIN 8K」の魅力を際立たせます。

ムーブメントの設計デザイナーは、ポリッシュ仕上げとサンドブラスト仕上げを駆使し、複雑かつ調和のとれた世界観を生み出しました。

NORQAIN 8K

■2つの新たな新作モデル。

「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーは、複雑なメカニズムと精緻な仕上げによる限定生産の芸術品です。

世界最高峰の山々を構成する14峰をモチーフにしたディテール備えています。

「NORQAIN 8K」は、独創的かつ大胆なデザインのスポーツウォッチとして人気を誇る「インディペンデンス」シリーズをベースにした2つのモデルにのみ搭載されます。

「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm チタニウム DLC」と「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm スティール」。

インディペンデンス コレクション初のクロノグラフモデルとなる両モデルは、中央にクロノグラフ秒針を配し、12時位置に30分積算計、6時位置にランニングセコンドカウンターを配したツインカウンターレイアウトが特徴です。

Independence Skeleton Chrono Steel-1

Independence Skeleton Chrono LTD-1

2つのモデルは、スケルトン文字盤の視覚的なインパクトと複雑なメカニズムをインディペンデンスのエレガントでスポーティなケースで包み込んでいます。

サファイアクリスタルのケースバックを通して、腕時計オーナーは複雑さを極めた「NORQAIN 8K」の構造をいつでも眺めながら想像力を自由にめぐらせることができます。

ケースバックは、山の頂が描かれ、文字盤上に表現される山の頂とマッチするようカラーリングされています。

Independence Skeleton Chrono LTD-3

「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm チタニウム DLC」は、ブラックDLCコーティングを施した軽量なグレード5 チタニウム製ケース、パープルのアクセントを施したスケルトン仕上げのブラックサテン・ダイアル、ガンメタルメッキの蛍光仕上げの針とインデックスを備えています。

総重量は90g未満で、パープルカラーのヴィーガン認定ラバーストラップを装着しています。

ケースバックには「Limited Edition ONE of 300(300本限定生産)」の文字が刻印されています。

Independence Skeleton Chrono LTD-2

「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm スティール」は、革新的な開発ストーリーを今後に継承していくモデルの第1弾として限定生産されます。

第2弾は、2025年のWatches and Wonders Genevaに合わせて発表予定。

ブラックサテン仕上げのスケルトン文字盤にゴールドメッキのディテールと蛍光仕上げの針とインデックスを備え、4リンクのステンレススティール製メタルブレスレットを装着しています。

2つのモデルはねじ込み式リューズを備えた100m防水仕様です。

風防は、両面無反射サファイアクリスタル、ケースバックはサファイアクリスタルのスケルトンを採用。

ケース左サイドにはノルケイン・プレートが施され、思い思いのメッセージを刻印することができます。

ノルケインの創業者かつCEOのベン・カッファーからのメッセージです。

『「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーは、革新的な製品を時計業界に送り出すという我々の使命を大きく飛躍させ、ノルケインをスイス機械式時計における新たな高みへと導くものです。

私は、スイス時計の伝説的存在ジャン・クロード・ビバーとともにイノベーションのロードマップを描き、独自のクロノグラフの開発に着手しました。

そして数年にわたる開発期間をかけ、この特別で高性能なムーブメントをついに完成させたのです。

「NORQAIN 8K」は、2020年ケニッシ・マニュファクチュール・ムーブメント発表、2022年Wild ONEモデル発表に続く、偉大なる革新のマイルストーンとなります。

「NORQAIN 8K」を搭載した2つの新しいインディペンデンス・モデルは、ノルケインの時計が提供する価値を美しく表現しています。

ノルケインのすべての時計と同じく、私たちは人生の冒険者、「my life, my way」を体現する人々のためにこの時計を作りました。

前へ、さらなる高みへ!一緒に進んでいきましょう』

ノルケイン取締役会顧問ジャン・クロード・ビバーは、次のように述べています。

『ベン・カッファーの情熱に共感してノルケインの開発に参画しました。

以来、ベンと私は、スイス時計業界における、もっとも若くダイナミックなチャレンジャー・ブランドとしての役割を明確にする独自のロードマップに取り組んできました。

Wild ONEの発表後、「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーを完成させたことは大きなステップです。

私たちはこれからも革新と驚きを世界に与え続けています。

いまはまだお伝えできませんが、今後もエキサイティングな革新を発表できることを約束します。

」

Independence Skeleton Chrono Steel-2

ラバーストラップの「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm チタニウム DLC」は1,232,000円(税込)、ステンレススティール・ブレスレットの「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm スティール」は1,122,000円(税込)、ラバーストラップの「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm スティール」は1,078,000円(税込)です。

■世界の主要都市で展開される発表イベント

ノルケインは、ブランドの歴史における画期的な瞬間を記念して、「NORQAIN 8K」マニュファクチュール・キャリバーと2つの新作モデルの発表イベントを、ニューヨーク、シンガポール、東京、ツェルマット、チューリッヒで開催します。

正規販売店、プレス関係者、ファン、各界VIP、ブランドアンバサダーであるノルケイナーとともに挑戦を達成した喜びをわかちあいます。

9月13日に開催される東京でのイベントには、ノルケイン副社長トビアス・カッファーが来場します。

