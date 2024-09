±ÉÍÜ¤ÈÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÌäÂê¡ª´é¤È¿´¤ÈÂÎ¸¦µæ²ñ Âè16²óÌÜ¡Ö´é¤È¿´¤ÈÂÎ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

公益社団法人 顔と心と体研究会は、第16回目「顔と心と体セミナー」を2024年10月12日(土)に開催します。

顔と心と体研究会 第16回目「顔と心と体セミナー」

日時 :2024年10月12日(土) 13:00〜15:45(12:30より受付)

会場 :REIKO KAZKI 東京本社 セミナールー

(東京都新宿区左門町20番地 四谷メディカルビル5階)

定員 :会場 8名/オンライン 40名

参加費 :一般:3,500円/当法人正会員:3,000円/学生:無料

スケジュール:12:30〜13:00 開場・受付

13:00〜14:10 浮田 千絵里 先生

「女性に必要な栄養と食習慣」

14:10〜14:20 休憩

14:20〜15:30 青木 律 先生

「キレイになる前に知っておきたいこと

〜安心・安全な美容医療について〜」

15:30〜15:45 かづきれいこ ご挨拶

申込締切 :10月4日(金)

申込方法 :同法人ホームページよりお申込み下さい。

https://www.kaokokorokarada.org/seminar_16/

「顔と心と体」をテーマとして、化粧や医療などを含む多方面の分野の専門家を招いて、幅広く外観やメイクについて考える、会場・オンライン併用のセミナーです。

2020年10月から数えて第16回目になる今回は、栄養と美容医療の問題を取り上げます。

女性にとって、どんな栄養をどんなふうに摂れば、健康が維持できるのか、栄養学の専門家で、「スローカロリー」の研究者である浮田 千絵里先生にご講演いただきます。

また美容医療は、日進月歩で進化しています。

しかし、美容医療への関心の高まりに伴って、法令違反、契約トラブルなど、問題事例も増えており、厚生労働省では「美容医療の適切な実施に関する検討会」を発足させています。

この検討会のメンバーの一人である青木 律先生には、最新の情報を提供いただき、美容医療に対する安心・安全な対処法について、お話しいただきます。

■講師プロフィール(敬称略)

浮田 千絵里(うきた ちえり)

筑波大学附属病院 病態栄養部 主任管理栄養士

1991年 東京女子医科大学病院 栄養管理部

2016年 同 栄養士長

2019年 国際医療福祉大学 成田病院 栄養室長

2022年 筑波大学附属病院 病態栄養部 勤務

一般社団法人 スローカロリー研究会 監事、日本摂食障害協会 参与

浮田 千絵里先生

青木 律(あおき りつ)

グリーンウッドスキンクリニック立川 院長

1988年 日本医科大学卒業 同大学皮膚科学教室 入局(形成外科専攻)

1996年 王立プリンスアルフレッド病院形成再建外科 シニアレジストラ(シドニー)

1997年 王立小児病院形成外科 ビジティングフェロー(メルボルン)

(1998年 日本医科大学形成外科学教室 講師)

2007年 同助教授 早稲田大学文学学術院 非常勤講師(2015年まで)

2008年 グリーンウッドスキンクリニック立川 院長、日本医科大学形成外科 非常勤講師

青木 律先生

