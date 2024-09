¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë³«ºÅ¡ª³Ø¹»Ë¡¿Í¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡¿£Ó£ë£ù¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä»ö¶È·ÀÌó¡×Äù·ë

学校法人芝浦工業大学は、Skyと大学施設のネーミングライツ取得に関する「ネーミングライツ事業契約」を締結しました。

学校法人芝浦工業大学は、Skyと大学施設のネーミングライツ取得に関する「ネーミングライツ事業契約」を締結。

対象施設は、芝浦工業大学豊洲キャンパス交流棟3階カフェテリア(以下「本施設」)で、2024年9月1日から2027年8月31日まで、本施設の愛称は「Sky Cafeteria」となります。

なお、芝浦工業大学における初めてのネーミングライツ契約になります。

ネーミングライツのスタートを記念し、学校法人芝浦工業大学 理事・事務局長 丁龍鎮、及びSky株式会社執行役員 寺下和典様ご出席の下、オープニングセレモニーを下記のとおり執り行います。

■オープニングセレモニー概要

日時 :2024年9月19日(木)10:30〜10:45

場所 :芝浦工業大学豊洲キャンパス 交流棟3階「Sky Cafeteria」

出席者:学校法人芝浦工業大学 理事・事務局長 丁龍鎮

株式会社 執行役員 寺下和典様、ほか関係者

■Sky Cafeteriaについて■

本施設は、芝浦工業大学豊洲キャンパス交流棟3階にある食堂(座席数400席)で、ランチタイムには多くの学生で賑わいます。

本契約締結を機に、芝浦工業大学とSkyは連携して、「Sky Cafeteria」の愛称が多くの学生に親しまれ定着するよう努めています。

■ネーミングライツの概要

1 命名権者:(1)法人名:Sky株式会社

(2)本社所在地:

東京本社 東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イーストビル9階

大阪本社 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル20階

(3)代表者: 大浦淳司

2 対象施設:豊洲キャンパス 交流棟3階カフェテリア

3 愛称名 :Sky Cafeteria(スカイ カフェテリア)

4 契約期間:2024年9月1日〜2027年8月31日

豊洲キャンパス 交流棟3階「Sky Cafeteria」

