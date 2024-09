¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤òÄó¶¡¡ª¥Ë¥Á¥Ù¥¤ ±Ç²è¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡ÙÈþ½Ñ¶¨ÎÏ

ニチベイは、映画『スオミの話をしよう』におきまして、美術協力として商品提供を行っています。

ニチベイ 映画『スオミの話をしよう』美術協力

(C)2024 フジテレビ 東宝

◆スオミの話をしよう

配給 : 東宝

公開日 : 2024年9月13日(金)全国公開

脚本と監督: 三谷幸喜

キャスト : 長澤まさみ

西島秀俊 松坂桃李 瀬戸康史 遠藤憲一 小林隆 坂東彌十郎

戸塚純貴 阿南健治 梶原善 宮澤エマ

協力商品 : 【寒川しずおの豪邸セット】

バーチカルブラインド「アルペジオ」

色柄: A8934(アエル/グレージュ)

ベネシャンブラインド「ユニーク25」

色柄: V1099(ステンシルバー)

【草野圭吾のマンションセット】

バーチカルブラインド「アルペジオ」

色柄: A8702(ラフィー/ウォームグレイ)

ベネシャンブラインド「ユニーク25」

色柄: V1099(ステンシルバー)

公式サイト: https://suomi-movie.jp/

【ストーリー】

その日、刑事が訪れたのは著名な詩人の豪邸。

≪スオミ≫が昨日から行方不明だという。

スオミとは詩人の妻で、そして刑事の元妻。

刑事は、すぐに正式な捜査を開始すべきだと主張するが詩人は「大ごとにするな」と言って聞かない。

やがて屋敷に続々と集まってくる、スオミの過去を知る男たち。

誰が一番スオミを愛していたのか。

誰が一番スオミに愛されていたのか。

スオミの安否そっちのけで、男たちは熱く語り合う。

だが不思議なことに、彼らの思い出の中のスオミは、見た目も性格もまるで別人…。

スオミはどこへ消えたのか。

スオミとは一体、何者なのか。

極上ミステリー・コメディの幕が上がるー!

寒川しずおの豪邸セット_1

寒川しずおの豪邸セット_2

