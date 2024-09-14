¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤ë Èï³²½÷À¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËºÆ¤Ó¸½¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿ÃË¤òÂáÊá »¥ËÚ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÅì·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯9·î14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï9·î12Æü¸á¸å7»þ15Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶èÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå¤Î½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¤Ë½÷À¤«¤é¡ÖÃË¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤ËÎ×¾ì¤·¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬ºÆ¤Ó¸½¾ì¤Ë¸½¤ì¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤äÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£