ÂæÉ÷13¹æ¤Ï¸áÁ°6»þ¤Ë¤Ï±âÈþ»Ô¤ÎÆîÅì¤ª¤è¤½400¥­¥í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ï»ÒÅç²°µ×ÅçÃÏÊý¤È±âÈþÃÏÊý¤¬¶¯É÷°è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¸å¡¢È¯Ã£¤·¤ÆË½É÷°è¤òÈ¼¤¤¡¢14ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ±âÈþÃÏÊý¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¡£±âÈþÃÏÊý¤ÏÃë²á¤®¤Ë¤ÏË½É÷°è¤ËÆþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

15Æü¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤òÀ¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

±âÈþÃÏÊý¤ÏÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë14Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤éÌë¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÂæÉ÷¼þÊÕ¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤È¼ï»ÒÅç²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤â±«¤Î¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢15Æü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç120¥ß¥ê¤«¤é150¥ß¥ê¡£ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï14Æü¤Ï±âÈþÃÏÊý¤Ç45¥áー¥È¥ë¡¢±âÈþÃÏÊý¤ÏË½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

º£¸å¤âºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¦

¡¦

¡¦