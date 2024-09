11月22日(金)よりTOHOシネマズ シャンテ、渋谷シネクイントほか全国ロードショーされる、エイミー・ワインハウスの半生を描いた『Back to Black エイミーのすべて』の特報映像とポスタービジュアルが、エイミー・ワインハウスの誕生日である9月14日に公開された。関連記事: 27歳で他界した「27クラブ」のスター20人 2011年7月に27歳の若さで早逝した稀代の歌姫、エイミー・ワインハウス。様々な音楽的要素を融合させて独自のスタイルとサウンドを作り上げ、世界中で3000万枚以上のレコードを売り上げ、現在でも月間8000万回以上のストリーミング再生数を誇る近年の歴史上最も偉大なアーティストの一人でもある。カムデン・タウンで過ごしたアーティスト初期からアルバム『バック・トゥ・ブ ラック』を発表してグラミー賞5部門受賞という栄誉に輝き、一躍世界的大スターの地位を獲得するまでの物語。若くして脚光を浴び、突然の名声に戸惑いながらも、感情むき出しの歌詞に独特のけだるいハスキーボイスで本能のままに歌い続けた”愛に生きた”エイミーの ”波乱に満ちた愛と喪失”を描き、知られざる素顔に迫る作品となっている。

10代のエイミーは、別居中の父ミッチ(エディ・マーサン)と母ジャニス(ジュリエット・コーワン)や、若かりし頃ジャズ歌手だった憧れの祖母シンシア(レスリー・マンヴィル)ら家族に見守られ、歌手としてのキャリアをスタートする。デビューアルバム『フランク』は成功したものの全米進出を果たせず、悔しい気分で行ったパブでブレイク(ジャック・オコンネル)と出会い、2人は熱烈な恋に落ちる。しかしブレイクはすぐに元カノとよりを戻して二人は破局。ショックからエイミーは酒やドラッグで問題を起こすようになる。心配したマネージャーはリハビリ施設での治療を勧めるが、エイミーは治療を拒否する。ブレイクとの失恋を歌った「バック・トゥ・ブラック」は世界的な大ヒットとなり、再会したエイミーとブレイクは誰にも内緒で結婚する。しかし再び関係が悪化したうえブレイクは暴行罪で逮捕されてしまう。今やスーパースターのエイミーはパパラッチに24時間付きまとわれ、長年の摂食障害と依存症に苦しみ、心も体も蝕まれていく。そんな時、グラミー賞主要4部門を含む6部門にノミネートされるのだったが……。本作は『ノーウェアボーイ ひとりぼっちのあいつ』(09)や『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』(15)で知られるサム・テイラー=ジョンソンがメガホンを取り、エイミー・ワインハウスを演じるのは、現在27歳で英国のドラマ「インダストリー」シリーズでメインキャラクターを務め、映画『バービー』では王女バービーを演じた現在ブレイク中のスター、マリサ・アベラ。その他、英国アカデミー賞受賞俳優ジャック・オコンネル、エディ・マーサン、ジュリエット・コーワン、ゴールデン・グローブ賞とアカデミー賞Ⓡのノミネート俳優レスリー・マンヴィルなどが脇を固めている。この度解禁された特報映像では、「世界中に私の声を届けたい」とギター片手にエイミー・ワインハウスが夢を語る場面から始まる。運命的なブレイクとの出会いや、支えであった家族とのかけがえのない時間、そして魅力的なハスキーボイスで世界的大スターへと駆け上がっていった稀代の歌姫の波乱の人生の一端を垣間見ることができる。また、併せて解禁されたポスタービジュアルでは、1960年代に流行したビーハイブヘアと、特徴的なアイラインに身を包み、スポットライトを浴びるエイミーに目を惹かれる。今にも歌声が聴こえてきそうな表情と力強い眼差しが印象的だが、”私の涙は乾いていく”というキャッチコピーが知られざる彼女の内面を物語っている。<作品情報>『Back to Black エイミーのすべて』11月22日(金)より、TOHOシネマズ シャンテ、渋谷シネクイントほか全国ロードショー監督:サム・テイラー=ジョンソン脚本:マット・グリーンハルシュ製作:アリソン・オーウェン、デブラ・ヘイワード、ニッキー・ケンティッシュ・バーンズマリサ・アベラ、ジャック・オコンネル、エディ・マーサン、ジュリエット・コーワン、サム・ブキャナン、レスリー・マンヴィル2024年/イギリス・フランス・アメリカ/英語/123分/ビスタサイズ/原題:Back to Black/PG12配給:パルコ ユニバーサル映画/宣伝:若壮房Ⓒ2024 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.https://btb-movie.com/