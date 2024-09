¡È¿©¡É¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÊª¤ÎÂæÏÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¡ªÂæÏÑº× in ËÌ¶å½£ 2024

台湾祭実行委員会は、『台湾祭 in 北九州 2024』を9月14日(土)〜10月14日(月・祝)にTHE OUTLETS KITAKYUSHUにて開催します。

台湾祭 in 北九州 2024

開催日時:2024年9月14日(土)〜2024年10月14日(月・祝)

10:00〜19:00

※荒天時中止の際は下記サイトにて事前発表あり

https://the-outlets-kitakyushu.aeonmall.com/news/detail/3170?t=event_news

会場 :THE OUTLETS KITAKYUSHU アクティベーションフィールド内

福岡県北九州市八幡東区東田4丁目1-1

入場料 :入場無料

内容 :飲食ブース、台湾式占いブース、台湾式マッサージブース

主催 :台湾祭実行委員会

全国各地で開催する台湾祭は、「365日の台湾夜市を日本で。」を目指し、“食”を通して本物の台湾の魅力を体感していただくことを目指しています。

北九州エリアでは初開催となる今回の台湾祭では、定番グルメはもちろん、話題の最新グルメや台湾式のマッサージブース、占いブース、台湾旅行気分を味わえる物販ブースも登場します。

■現地の味を再現!台湾グルメのキッチンカーが大集合!

THE OUTLETS KITAKYUSHUのアクティベーションフィールドに台湾夜市グルメのキッチンカーが大集合。

会場イメージ

台湾祭人気グルメの大定番、「小籠包(ショウロンポウ)」はもちろん、一度食べればやみつきになる肉汁あふれるパクチー餃子「香菜餃子(シャンツァイチャオズ)」。

甘辛いしょうゆベースのタレで煮込んだ豚バラ肉で、最後のひと口まで箸が止まらない「魯肉飯(ルーローファン)」。

その大きさに驚く台湾唐揚げ「大鶏排(ダージーパイ)」は、サックサクの衣とジューシーな鶏肉が自慢の一品。

仕上げにふりかかる本格スパイス「椒塩粉(ジャオエンフン)」の香りで本当に台湾夜市にいる気分を味わえます。

香ばしいネギが食欲をそそるクレープのような「葱油餅(ツォンヨウピン)」や、ゴロッと入る豚肉にピリッと胡椒がアクセント「胡椒餅(フージャオピン)」など、国内ではまだまだ食べられる機会の少ない台湾グルメも出来立て熱々で提供します。

台湾グルメ ※画像はイメージです

■『最後にあと一品!』を叶える台湾スイーツ

見た目も名前もキュートなスイーツ「QQ球(キューキューチュー)」。

サクサクとモチモチを同時に味わえる新感覚な生地に、トロっとあふれるほんのり甘いサツマイモ餡が絶品。

豆乳から作った台湾伝統のなめらかスイーツ「豆花(トゥファ)」や、定番の「タピオカミルクティー」もラインナップ。

ブーム目前の「水果茶(シュイゴーチャ)」はゴロゴロ入った果肉が大人気なドリンク。

フルーツとお茶の爽やかなのど越しを楽しめます。

占いブース風景 ※画像はイメージです

■台湾式カルチャーブース・物販ブース

グルメ以外にも、「占い横丁・運勢占い」や台湾人施術師が施す「台湾式マッサージ」ブースで日頃の疲れを癒していただけます。

また、台湾のお菓子や調味料など、選りすぐりの台湾食品物産を取り揃えた物販ブースも用意します。

