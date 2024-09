バンプレストブランドのアミューズメント専用景品に、たまごっちたちが懐かしのドットで表現されたフィギュア「たまごっち PoppeDot Collection vol.1」が登場!

たまごっち本体をモチーフにした台座がついた、ポップで平成レトロなドットフィギュアです。

バンプレスト「たまごっち PoppeDot Collection vol.1」

©BANDAI

登場時期:2024年9月25日(水)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全5種

サイズ:約4cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002551/

バンプレストブランドから、たまごっちたちが懐かしのドットで表現されたフィギュア「たまごっち PoppeDot Collection vol.1」が登場!

第一弾は「まめっち」、「ますくっち」、「にょろっち」、「たまご&ベビっち」、「うんち」の5種類です。

台座はたまごっち本体がモチーフ。

ブルーとオレンジの懐かしいカラーが魅力!

種類により台座のたまごっち本体の柄が違っており、好きなたまごっちフィギュアを好きな台座に差し替えも可能!

集めて飾って楽しめます。

まめっち

勉強もスポーツも大好きで、何事にも一生懸命なたまごっち「まめっち」

もとは平面なドット絵ですが、丸みを帯びたフォルムをドットの階層を重ねることで立体的に表現しています。

ますくっち

ちょっぴりイジワルな性格の「ますくっち」

なんでも知りたがりで、おまけに地獄耳。

今にも左右に動き出しそう!

にょろっち

普段はおとなしいのに、食事のこととなると性格がかわるたまごっち「にょろっち」

バネのようにぴょんぴょん跳ねて喜んだり、ジグザグになって激しく怒ったり…感情が体全体に表れます。

そんな「にょろっち」のくねくねとした体型をフィギュアで表現しています。

たまご&ベビっち

たまごのカラを外すと中にベビっちが隠れている「たまご&ベビっち」

ゲームスタートの瞬間が思い出されるデザインです。

うんち

たまごっちのお世話で何度も目にすることになる「うんち」

コレクションに加えたいフィギュアです!

まるでたまごっちの画面から「ポン!」とそのまま飛び出したような、ポップでレトロなドットフィギュア。

2024年12月には第二弾の登場が予定されているので、あわせてチェックしてみてくださいね!

バンプレスト「たまごっち PoppeDot Collection vol.1」は2024年9月25日(水)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

