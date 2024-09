一般社団法人アニメジャパンは、東京ビッグサイトにて実施される、世界最大級のアニメイベント、「AnimeJapan 2025」を開催します。

また、2024年9月13日(金)より出展社の募集を開始しました。

AnimeJapan 2025

【ファミリーアニメフェスタ2025】

会場 :東京ビッグサイト東展示棟8ホール

会期 :2025年3月22日(土)・23日(日) 9:30〜17:00 ※最終入場16:30

展開内容:出展ブース/ファミリーステージ/キャラクターグリーティング/ キッズワークショップなど

一般社団法人アニメジャパンは、東京ビッグサイトにて実施される、世界最大級のアニメイベント、「AnimeJapan 2025」の開催。

また、2024年9月13日(金)より出展社の募集を開始しました。

2014年からスタートし、12回目の開催となる「AnimeJapan 2025」は、13万人を超える来場者を記録した前回開催に引き続き、東京ビッグサイト東展示棟1-8ホールと会議棟を使用した過去最大規模で開催。

一般来場者向けの出展ブースやステージを楽しむことができるパブリックデイは3月22日(土)、23日(日)、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月24日(月)、25日(火)、ファミリー、キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行われるファミリーアニメフェスタ2025は3月22日(土)、23日(日)に開催します。

■「AnimeJapan 2025」パブリックデイ、ビジネスデイ、ファミリーアニメフェスタ2025出展社募集中!

「AnimeJapan 2025」ではアニメ業界に関わる、多くの企業・団体のみなさまからの出展を募集しています。

今回より、パブリックデイ、ビジネスデイ、ファミリーアニメフェスタ2025同時に出展募集を開始します。

来場いただくすべてのアニメファンと共に、「AnimeJapan」を盛り上げていきましょう!

・出展資格 :アニメーション文化全般ならびに

日本の産業の発展につながる企業・団体

・出展申込期間:2024年9月2日(月)〜11月15日(金)

出展の詳細はこちら: https://www.anime-japan.jp/exhibition2025/

AnimeJapan 2024 AJステージの様子

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界最大級のアニメイベント!AnimeJapan 2025 appeared first on Dtimes.