-18℃でも暖かい新6層！ジスクリエーション「魔法瓶ブランケット」

寝具メーカー発の車中泊キャンプレーベル、「魔法瓶ブランケット」を企画・製造・販売する、ジスクリエーションは、応援購入サービスMakuakeにて、「魔法瓶ブランケット」史上最強の保温力となった、「【第5弾】車中泊がやめられなくなる。-18℃でも暖かい新6層・魔法瓶ブランケット」の先行発売を2024年9月10日(火) 11:00より開始しました。

ジスクリエーション「魔法瓶ブランケット」

■圧倒的保温力と使い勝手のよさで、Makuake歴代1位

保温力の高さと使いやすさにこだわった独自設計により、冬の車中泊がいっきに快適になる魔法瓶ブランケット。

Makuakeアウトドアブランケットプロジェクトで、歴代1位を獲得しています。

■今回のプロジェクトについて

魔法瓶ブランケットは発売開始の2020年から4年にわたりプロジェクトを実施してきました。

今回実施するプロジェクトでは、新たに遠赤外線効果を持つ、グラフェン綿を追加し、6層構造へ進化。

高い熱伝導率と遠赤外線効果により、すぐに暖まり、心地よい温湿度をキープします。

グラフェン イメージ

■魔法瓶ブランケット企画の背景

車中泊はアウトドアステイの選択肢として、また災害時の避難手段として注目を集めており、キャンピングカーだけでなく一般車で車中泊をする方が増えてきました。

気温が低い時期の車中泊では防寒対策寝具が必須となりますが、アウトドアライト層にとって日常生活での使用頻度が低い寝袋は購入ハードルが高いというニーズを受け、寝袋に代わる防寒対策寝具として、高い保温性をもちながら日常生活でも使いやすいブランケットタイプの防寒具を企画しました。

電源不要で、車中泊キャンプ時に暖かい睡眠環境を提供します。

車中泊イメージ1

■新6層・魔法瓶ブランケット3つの特徴

1:遠赤外線効果のある中綿「グラフェン」を追加した新6層構造。

マイナス18℃でも暖かさを持続

2:電源不要。

車中泊だけでなく、大雪による立ち往生等、予期せぬ災害時にも暖かさを確保

3:ミニバンフラットスペースにFITするBIGサイズ、就寝時の敷き・掛けに充分な大きさとボリューム

6層レイヤー画像

■電源不要で、マイナス18℃でも暖かい

魔法瓶ブランケットを1枚かけるだけで、マイナス18℃の環境下でも内部の温度をキープ。

もちろん冬の車中泊の車内温度や(0℃前後)、冬の部屋の室温(10℃前後)でも快適な温度をキープします。

サーモイメージ

■電源不要で、節電対策・大雪での立ち往生等防災ニーズが高まっている

電源不要でマイナス18℃でも体温を保温することから、車中泊やキャンプ等のアウトドアシーンだけでなく、日常生活での節電対策、また突然の大雪による立ち往生等、有事の際の防災対策として注目され、リピーターを中心に家族分等複数購入が増えています。

大雪立ち往生イメージ

【製品概要】

・製品名:魔法瓶ブランケット

・サイズ:Sサイズ 95×138cm/Lサイズ 138×195cm

・カラー:ミッドナイトブラック(ブラック)/インディゴ(ネイビー)/

オリーブドラブ(カーキ)/ウォルナット(ベージュ)

・定価 :Sサイズ 8,250円(税込)/Lサイズ 16,500円(税込)

・素材 :表生地 ポリエステル100%/裏生地 ポリエステル100%

・素材 :中わた ポリエステル100%

製品サイズ

【プロジェクト概要】

・プロジェクト実施期間:

2024年9月10日(火) 11:00〜2024年10月7日(月) 22:00

・お届け予定:

2024年10月下旬〜末予定

・Makuakeプロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/lugh06/

