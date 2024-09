¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ªÄ¹Ã«Àî¹©¶È¡ÖDRAPOJI ¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¡¼¥È¡×

長谷川工業は本格的レーシングシュミレーター「DRAPOJI」を販売しています。

今回、E-motorsports現場から「親子一緒にE-motorsportsを楽しみたい」という声をもとに、U-12のジュニア仕様に変更した「DRAPOJI ジュニアシート」を2024年9月20日に発売します。

長谷川工業「DRAPOJI ジュニアシート」

価格30,800円(税込)。

購入はECサイト

ショップ: https://item.rakuten.co.jp/hana87/10866/

DRAPOJI ジュニアシート装着例

■「DRAPOJI ジュニアシート」商品説明

●ジュニアシートを装着することにより、大人用ポジションから最小限のポジション変更のみで体が小さい方のポジションを実現可能。

親子でより手軽に本格的なレース体験を実現します。

●「DRAPOJI ジュニアシート」は実車やプロも使用しているフルバケットシートと同構造で、サイズのみジュニア仕様に変更した本格的モデルです。

●親子でE-motorsportsを楽しめる事と第一線で活躍するU-12シムレーシング選手に対して大会でも体格差でのハンデを極限まで無くし、身長120cmからの使用を想定し制作しました。

●フルバケットシートによる剛性力で、ハンドルコントローラーへ力を余すことなく伝えることが可能になります。

また体を包み込むホールド感で疲労が溜まりにくく、腕力が足りないお子様も長時間のレースで快適かつベストを出すことが可能になります。

●着脱は容易で既存のシート上へ載せるだけで装着完了。

※Good Gun製のフルバケットシートで検証。

他社製のシートを使用した場合サイズに合わない場合があります。

購入前にサイズのご確認をお願いします。

【「DRAPOJI ジュニアシート」製品寸法】

幅440mm×奥460mm×高570mm

DRAPOJI ジュニアシートサイズ

<取扱上の注意>

●本製品はシムレーシングのみに使用し多用途での使用はしないでください。

●本製品に無理な力を加えると破損の恐れがあります。

●使用状況、保管状況や摩擦・水・紫外線・空気環境などの影響によって製品の劣化・変色・色落ちの恐れがありますので、ご注意ください

2021年に発売されたDRAPOJI ver.2は、お客様からいただいた「組み立て時間の短縮」の要望を反映したモデルです。

部品数を大幅に削減し、シンプルな構造となり組み立て時間が約2時間と従来品と比較して1/3程度に短縮しました。

また、六角レンチのみで組み立てができ、特殊な工具は不要です。

高い剛性を誇り海外製品を含む多様なデバイスに対応可能な為、より本格的なE-motorsportsを楽しむ環境を提供します。

専用サイトオープン: https://drapoji.jp

