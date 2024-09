元宝塚トップ娘役・海乃美月がビジュアルアンバサターに就任！ADELLY(アデリー)　松屋銀座POP UP

レディースアパレルブランドADELLY(アデリー)は、松屋銀座にてPOP UPを20240年9月18日(水)〜24日(火)に開催し、7周年記念コレクションを発表しました。

またビジュアルアンバサターには、元宝塚トップ娘役・海乃美月さんが就任しました。

ADELLY(アデリー) 松屋銀座POP UP

ADELLY 7th Anniversary

■7周年記念コレクション

人気アイテムを再構築した「Revival Series」と、ラグジュアリーライン「Rebirth Collection」を発表。

<Revival Series>

「Revival Series」は、SOLD OUTしている名作アイテムの中からADELLY Loverの投票によってリバイバルするアイテムを決定。

即SOLD OUTした幻のアイテムや人気を博したアイテムを復刻しました。

また、新たな素材や新しいカラーで、新鮮に生まれ変わったニューバージョンもお披露目します。

マルチミックスリボンワンピース 68,200円(税込)

ケープカラーワンピース 88,000円(税込)

フロントヨークアコーディオンプリーツワンピース 73,700円(税込)

<Rebirth Collection>

ラグジュアリーライン「Rebirth Collection」は、これまでADELLYが発表してきたオリジナルエンブロイダリーファブリックを贅沢にパッチワークした、細部にまでこだわりのつまったラグジュアリーなシリーズ。

高い縫製技術と、ほぼ全てのパーツが違う生地という複雑なデザインを、1点ずつ丁寧に作っています。

全てにシリアルナンバーが付くことも特徴です。

ブラックエンブロイダリーパッチワークワンピース 154,000円(税込)

フラワーエンブロイダリーパッチワークワンピース 154,000円(税込)

■『ADELLY POP UP SHOP』開催概要

POPUPでは7周年記念コレクションの他、松屋銀座POP UP先行発売の刺しゅうバッグや人気アイテムを取り揃えます。

期間:2024年9月18日(水)〜9月24日(火)

場所:松屋銀座 3階 リタズダイアリー(東京都中央区銀座3-6-1)

また、ビジュアルアンバサターとして、7月に退団されたばかりの元宝塚歌劇団 月組トップ娘役の海乃美月さんが就任。

「NEXT STAGE」をテーマに、ヒロインとして輝き続け、さらに活躍の場を広げる海乃美月さんの凛としなやかな挑戦を、7周年から次の新しいステージへの扉を開くADELLYのチャレンジと重ねて描きます。

海乃美月さん

■海乃美月 starring ADELLY Special Campaign

海乃美月さんビジュアルアンバサター就任を記念し、スペシャルキャンペーンを開催します!

<NOVELTY>

(1)海乃美月×ADELLY LOOK BOOK

3万円以上購入のお客様全員に、海乃美月×ADELLY LOOK BOOKをプレゼント。

さらに、先着で50名様に、海乃美月さんの直筆サイン入り LOOK BOOKをプレゼントします!

・松屋銀座POP UP SHOPの店頭で購入の方 30名様

・ONLINE SHOPで購入の方 20名様

(2)海乃美月さんLOOK BOOK&直筆サイン入りチェキ

6万円以上購入のお客様には、上記LOOK BOOK&撮影オフショットを写した「世界に一枚だけの直筆サイン入りチェキ」をプレゼント致します!

先着40名様限定です。

・松屋銀座POP UP SHOPの店頭で購入の方 20名様

・ONLINE SHOPで購入の方 20名様

■海乃美月さんポスターサインイベント開催

松屋銀座POP UP SHOPに、海乃美月さんがご来店!

メインビジュアルへのポスターサイン入れを行います。

開催日:9月21日(土)13:00〜

9月18日(水)から21日(土)13:00までに税込3万円以上購入の税込3万円以上購入のお客様には上記ノベルティに加え、海乃美月さんより直接ノベルティをプレゼントしていただける「イベント参加券(ノベルティチケット)」をお渡しさせていただきます。

当日は購入時にお渡しのイベント参加券(ノベルティチケット)をお持ちの上、13:20までに来場くださいませ。

■海乃美月さんプロフィール

海乃 美月(Umino Mitsuki)

誕生日 5月18日/血液型 O型/出身 富山県氷見市

2011年 宝塚歌劇入団

2012年 月組配属

2021年 月組トップ娘役就任

2024年 宝塚歌劇団退団

富山県氷見市観光親善大使…「氷見きときと魚大使」

<主な出演作品>

1789-バスティーユの恋人たち -オランプ役-/THE LAST PARTY -ゼルダ・フィッツジェラルド役-/Anna Karenina -アンナ・カレーニナ役-/エリザベート -ヴィンディッシュ嬢役-/ダル・レークの恋 -カマラ役-/今夜、ロマンス劇場で -美雪役-/グレート・ギャツビー -デイジー・ブキャナン役-/応天の門 -昭姫役-/Eternal Voice 消え残る想い -アデーラ役- など他多数出演

