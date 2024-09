チャ・ウヌとNewJeansのフォトウォールも！KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜

韓国観光公社は、2024年9月14日(土)〜15日(日)の2日間、大阪・なんば広場にて「KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜」を開催します。

KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜

タイトル: KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜

日時 : 2024年9月14日(土)10:00〜18:30、9月15日(日)10:00〜18:00

※雨天決行/荒天中止

会場 : なんば広場(大阪府大阪市中央区難波5丁目)

入場料 : 無料 ※一部購入することができる商品等は有料

URL : https://japanese.visitkorea.or.kr/svc/contents/contentsView.do?menuSn=793&vcontsId=204214&dataSetId=37

主催 : 大韓民国文化体育観光部・韓国観光公社

共催 : なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会

後援 : 駐大阪大韓民国総領事館・大阪市・公益財団法人大阪観光局

韓国観光公社は、大阪・なんばから、韓国への旅行機運を高め訪韓を促進すべく、韓国の文化や観光の魅力をお伝えする韓国観光広報イベント「KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜」を、9月14日(土)・15日(日)に、なんば広場にて開催します。

「KOREA 旅 FESTIVAL 2024」は韓国観光公社が春から日本全国各地で開催しており、この大阪での開催が最後のイベントとなります。

会場内には、韓国の最新観光情報や旅行情報をお届けする韓国自治体・航空会社などによる魅力発信ブースから、飲食や体験ができるブースも登場します。

また、ステージでは、韓国で人気のアクロバットパフォーマンスや創作ミュージカル、フュージョン国楽による韓国ドラマOSTの演奏、K-POPカバーダンスや日本でも活躍中の人気歌手によるミニライブ、そしてトークショーなど盛りだくさんです。

大阪のおもてなし玄関口として世界各国からの人々をお出迎えする多様な文化の交流拠点であるなんば広場において、韓国を実際に見て触れて食べて、たっぷり味わえる2日間となっています。

【ステージ】

韓国で人気のアクロバットパフォーマンスや創作ミュージカル、フュージョン国楽による韓国ドラマOSTの演奏からK-POPカバーダンスやミニライブ、そして韓国人気俳優や日本の人気タレントのシークレットゲストによるトークショーまで韓国を感じられるプログラムが盛りだくさんです。

■9月14日(土)

10:30〜 オープニングセレモニー

11:10〜 Darlim K-POP&J-POPミニライブ

12:00〜12:30 韓国創作ミュージカル「ヴァンプ&ハンター」

15:00〜 韓国フュージョン国楽公演 韓国伝統楽器演奏家コルム

15:50〜 韓国ノンバーバルパフォーマンス「JUMP」

16:30〜 gp STUDIO K-POPカバーダンス

17:00〜 from20×HELLO GLOOM 韓国ファッショントーク&ミニライブ

18:00〜 韓国俳優シークレットゲスト スペシャルトークショー

■9月15日(日)

10:30〜 韓国ノンバーバルパフォーマンス「JUMP」

11:15〜 Darlim K-POP&J-POPミニライブ

12:00〜12:30 韓国創作ミュージカル「ヴァンプ&ハンター」

15:10〜 韓国フュージョン国楽公演 韓国伝統楽器演奏家コルム

15:50〜 gp STUDIO K-POP

16:20〜 from20×HELLO GLOOM 韓国ファッショントーク&ミニライブ

17:20〜 日本タレント シークレットゲスト スペシャルトークショー

【出展ブース】

韓国の自治体や航空会社、そして観光業界による韓国の最新情報を発信!韓国を楽しむためのアプリや美容など各ブースで様々なプログラムもあり、そして、韓国ジュースやラーメンなどの飲食を体験ができるブースも登場します。

ソウルをはじめ、韓国の地方の旅行情報、関西-韓国路線を就航している航空会社からのお得な情報など、韓国旅行に役立つ情報を入手できます!

■韓国自治体:江原特別自治道、慶尚南道&慶尚南道観光財団、チェジュ島、大邱広域市、釜山広域市(釜山観光公社)

■航空会社:大韓航空、アシアナ航空、エアプサン、エアロK航空、ジンエアー、JEJUAIR、ティーウェイ航空

■韓国観光業界:Roamigo(ロミゴ)、空港鉄道(AREX)、ロッテホテル&リゾート、Mutual Trip、JIMENA KOREA、TRIPLE Korea、ミュージカル「あなたの初恋探します」

■体験・飲食:韓国流行ヘアスタイル体験、KIM’S MI、K-FOOD広報館(aTセンター)、奥鶴橋、韓国の伝統デザート、チェジュ島ラーメンポチャ

■その他:VISITKOREA/Ktown4u、2025 大阪・関西万博推進委員会

【フォトウォール】

2023-2024韓国訪問の年アンバサダーのチャ・ウヌと、韓国観光名誉広報大使NewJeansのフォトウォールが会場に登場!

フォトウォール(2023-2024VISIT KOREA YEARアンバサダー)

※両日12:30〜14:50の時間帯は熱中症対策のため、会場はクローズします。

*イベントにあわせて、なんばエリアの3施設「なんばCITY」「なんばパークス」「なんばマルイ」で、9月11日(水)〜17日(火)の間、韓国観光名誉広報大使『NewJeans』が紹介する韓国の観光魅力を体感できるPOPUPが登場するほか、抽選で韓国の豪華ホテル宿泊券が当たるスマホスタンプラリーなどを実施します。

URL: https://japanese.visitkorea.or.kr/svc/contents/contentsView.do?menuSn=177&vcontsId=201504

