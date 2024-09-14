R-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç¡È»Ô¸¶È»¿ÍÉ÷¡É¤ËÂçÊÑ¿È
¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¾Ú¸À¼Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¢¥ó¥¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ª¡Ù¡£
9·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿¦¶È¤Î¿Í¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë´ë²è¡Ö¥¢¥ó¥¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¤¬¡ÖÄã²Á³Ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÅ¹¡×¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ò¼èºà¤·¡¢¸åÇÚ¤Î¿Íµ¤¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛR-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç¡È»Ô¸¶È»¿ÍÉ÷¡É¤ËÂçÊÑ¿È
º£²ó»³ºê¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÅ¹¤ÎºÇÂç¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖQB HOUSE¡×¤ÎÀÄ»³¥ª¡¼¥Ð¥ëÅ¹¡£
¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ±¤¬ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡É¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢»³ºê¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢R-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡¦¤ªËõÃã¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶ÐÌ³Îò12Ç¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦À¶¿å¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤ªËõÃã¤Ï¡¢¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»Ô¸¶È»¿Í¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ±·¿¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ªËõÃã¤À¤¬¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤òÎ©¤¿¤»¤ëÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤ªËõÃã¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
»þÃ»¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥´µ»¤ò¶î»È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìó10Ê¬¸å¡¢¤ªËõÃã¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂçÊÑ¿È¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªËõÃã¤Ï¡¢¶À¤Ç¼«¿È¤ÎÈ±·¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£