Ä«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù39ºÐÇÐÍ¥¤Î¡È°ì½Ö¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¡É¤¬¥¹¥´¤¤¡£¶î¤±Â¤ÊÅ¸³«¤Ç¤â·è¤·¤Æ¥Ö¥ì¤Ê¤¤±éµ»
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¤¤ä¤³¤³10Ç¯´Ö¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇºÇÂç¤ÎÎÏºî¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¸ùÏ«¼Ô¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Âè1½µÂè1²ó¤«¤é¼ç¿Í¸ø¡¦º´ÅÄÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤È°ø±ï¤Î´Ø·¸À¤òÂè°ìÀþ¤Ç±é¤¸Â³¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¸·½Í¤Ç·øÏ´¤ÊÈ½»ö¡¦·Ë¾ìÅù°ìÏº¤Ç¤¢¤ë¡£·Ë¾ìÌò¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë±ÇÁüÅª¤ÊÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤«¡£ËÜºî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î¿ô¡¹¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ö¤ì¤º¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ÇÁüÅª¤ÊËÜºî¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡´ðËÜ¤«¤é¤Ö¤ì¤Ê¤¤¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤À¤È¾ï¡¹»×¤¦¡£º£¤äÁ´ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Àï¸å»Ë¤Î²ÝÂê¤Ë½Í¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤ä¤ä¿ÈÂÎ¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Ê¤¬¤é±¦±ýº¸±ý¤¹¤ëÃæ¡¢¾¾»³¤À¤±¤Ï¤Ò¤È¤ê´ðËÜ¤«¤é·è¤·¤Æ¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡»ÊË¡¤ÎÆÈÎ©¤ò¹Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÀº¿À¤ÈÇ¦ÂÑ¤Ç»à¼é¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·Ë¾ìÅù°ìÏºÌò¤Î´ðËÜ¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Å´ÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ç¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ø¤Î»ú·¿¤Î¿°¤Ç¤¢¤ë¡£º¸¸ý³Ñ¤ò¾¯¤·¤À¤±²¼¤²¤Æ¡¢±¦¤Ø¤«¤±¤Æ¸Ì¤òÉÁ¤¯¥Ø¤Î»ú¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¥Ø¤Î»ú¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤¬Æ±¤¸¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸Ç¤¤¥Ø¤Î»ú¤¬¤¢¤ë½Ö´Ö¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÊÑ·Á¤¹¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£ÊÑ·Á¤Î¸¶°ø¤Ï¼ç¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦´ÅÌ£½è¡ÖÃÝ¤â¤È¡×¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤¢¤ó¤³ÃÄ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡£¤®¤Á¤Ã¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¤Î»ú¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¤ì¤¤¤ÊÂæ·Á¤Î¥Ï¤Î»ú¤ËÏÂ¤é¤°¤Î¤À¡£
¢¡ÆÃÊÌ¤Ê¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦´Ø·¸À
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï½ÉÅ¨¤È¤â¸Æ¤Ù¤½¤¦¤Êº´ÅÄÆÒ»Ò¤½¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÃÝ¤â¤È¤ÏÆÒ»Ò¤¬Ë¡Áâ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¤Î°ø±ï¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ×ÉØ¤«¤éÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¤¢¤ó¤³ÃÄ»Ò¤Î»îºîÉÊ¤òºî¤ëÃÝ¸¶Çß»Ò¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë¤ÈÅù°ìÏº¤È¤Î·èÆ®¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ó¤³ÃÄ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Å¤¤Êª¹¥¤¤ÊÅù°ìÏº¤¬»ý»²¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òËËÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÆÒ»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÀ£»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¡£Ã¼¤«¤é¸«¤ë¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦´Ø·¸À¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤Î´Ø·¸À¤«¤é¤Ï¡¢ËÜºî»Ë¾åºÇ¹â½ãÅÙ¤ËÎ³Î©¤ÄÌ¾¾ìÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Ø¤Î»ú¤«¤é¥Ï¤Î»ú¤Ø¤ÎË¤«¤ÊÊÑ·Á¤Î¼¡¤Ë¡¢¾¾»³¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢¡ËÜºî¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯
¡¡Âè20½µÂè97²ó¡£¿·³ã¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÒ»Ò¤¬¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÅù°ìÏº¤Ë°§»¢¤ÈÊó¹ð¤Ë¤¯¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê½êÄ¹¼¼¤Î¼«ÀÊ¤ËºÂ¤ëÅù°ìÏº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÒ»Ò¤ÏºÇ½é¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤¬¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡Ö¶¦°¡»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢»ä·Ë¾ì¤µ¤ó¤ËË¡¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Åù°ìÏº¤¬¡Ö¤¢¤¡¡¢·¯¤¬Ë¡Î§¤ÏåºÎï¤Ê¿å¡£¿å¸»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆÒ»Ò¤¬¡Ö´ò¤·¤¤¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Åù°ìÏº¤¬±¦¼Ð¾å¤Ø¤à¤Ë¤å¤Ã¤È¿°¤òÊÑ·Á¤µ¤»¤ë¡£¥Ø¤Î»ú¤Ç¤â¥Ï¤Î»ú¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ·Á¤¬ÆÒ»Ò¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î´¶Æ°¤¿¤ë¤ä¡£
¡¡ËÜÂê¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÒ»Ò¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤¿Åù°ìÏº¤¬¡¢±¦¼ê¤Î¹Ã¤òÉÕ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤·¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤·¤Ã¤·¤¬¡¢¤·¤Ã¤·¡Ê1¡¢2¡Ë¡¢Â³¤¤¤Æ¤·¤Ã¤·¤Ã¤·¡Ê1¡¢2¡¢3¡Ë¤ÈÇï¤òÂÇ¤Ä¡£²¿¤È¤â¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ç²»³ÚÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ò¥µ¥¤¥É¤«¤éÂª¤¨¡¢Âà½Ð¤¹¤ëÆÒ»Ò¤ò²¼¼ê¤«¤é¾å¼ê¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢Åù°ìÏº¤Î¤·¤Ã¤·¤ÎÆ°¤¤Î±äÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê³ê¤é¤«¤µ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£
¢¡¤½¤í¤ê¤ÈÆ°¤«¤¹¼ê¤Î±¿¤ÓÊý
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼¼Æâ¹½¿Þ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£Âè22½µÂè108²ó¡£¸åÇÚºÛÈ½´±¡¦½©»³¿¿Íý»Ò¡ÊÅÏîµÈþÊæ¡Ë¤«¤éÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿ÆÒ»Ò¤¬¡¢½÷ÀË¡Áâ¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«½ñ¤òÅù°ìÏº¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀÅù°ìÏº¤Ï¡Ö·¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ø¤Ö¤ó¤À¡×¤È°ì³å¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç°ú¤²¼¤¬¤ëÆÒ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè1½µÂè1²ó¤«¤é¼ç¿Í¸ø¡¦º´ÅÄÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤È°ø±ï¤Î´Ø·¸À¤òÂè°ìÀþ¤Ç±é¤¸Â³¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¸·½Í¤Ç·øÏ´¤ÊÈ½»ö¡¦·Ë¾ìÅù°ìÏº¤Ç¤¢¤ë¡£·Ë¾ìÌò¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë±ÇÁüÅª¤ÊÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤«¡£ËÜºî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î¿ô¡¹¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ö¤ì¤º¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ÇÁüÅª¤ÊËÜºî¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤À¤È¾ï¡¹»×¤¦¡£º£¤äÁ´ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Àï¸å»Ë¤Î²ÝÂê¤Ë½Í¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤ä¤ä¿ÈÂÎ¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Ê¤¬¤é±¦±ýº¸±ý¤¹¤ëÃæ¡¢¾¾»³¤À¤±¤Ï¤Ò¤È¤ê´ðËÜ¤«¤é·è¤·¤Æ¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡»ÊË¡¤ÎÆÈÎ©¤ò¹Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÀº¿À¤ÈÇ¦ÂÑ¤Ç»à¼é¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·Ë¾ìÅù°ìÏºÌò¤Î´ðËÜ¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Å´ÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ç¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ø¤Î»ú·¿¤Î¿°¤Ç¤¢¤ë¡£º¸¸ý³Ñ¤ò¾¯¤·¤À¤±²¼¤²¤Æ¡¢±¦¤Ø¤«¤±¤Æ¸Ì¤òÉÁ¤¯¥Ø¤Î»ú¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¥Ø¤Î»ú¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤¬Æ±¤¸¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸Ç¤¤¥Ø¤Î»ú¤¬¤¢¤ë½Ö´Ö¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÊÑ·Á¤¹¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£ÊÑ·Á¤Î¸¶°ø¤Ï¼ç¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦´ÅÌ£½è¡ÖÃÝ¤â¤È¡×¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤¢¤ó¤³ÃÄ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡£¤®¤Á¤Ã¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¤Î»ú¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¤ì¤¤¤ÊÂæ·Á¤Î¥Ï¤Î»ú¤ËÏÂ¤é¤°¤Î¤À¡£
¢¡ÆÃÊÌ¤Ê¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦´Ø·¸À
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï½ÉÅ¨¤È¤â¸Æ¤Ù¤½¤¦¤Êº´ÅÄÆÒ»Ò¤½¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÃÝ¤â¤È¤ÏÆÒ»Ò¤¬Ë¡Áâ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¤Î°ø±ï¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ×ÉØ¤«¤éÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¤¢¤ó¤³ÃÄ»Ò¤Î»îºîÉÊ¤òºî¤ëÃÝ¸¶Çß»Ò¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë¤ÈÅù°ìÏº¤È¤Î·èÆ®¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ó¤³ÃÄ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Å¤¤Êª¹¥¤¤ÊÅù°ìÏº¤¬»ý»²¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òËËÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÆÒ»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÀ£»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¡£Ã¼¤«¤é¸«¤ë¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦´Ø·¸À¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤Î´Ø·¸À¤«¤é¤Ï¡¢ËÜºî»Ë¾åºÇ¹â½ãÅÙ¤ËÎ³Î©¤ÄÌ¾¾ìÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Ø¤Î»ú¤«¤é¥Ï¤Î»ú¤Ø¤ÎË¤«¤ÊÊÑ·Á¤Î¼¡¤Ë¡¢¾¾»³¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢¡ËÜºî¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯
¡¡Âè20½µÂè97²ó¡£¿·³ã¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÒ»Ò¤¬¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÅù°ìÏº¤Ë°§»¢¤ÈÊó¹ð¤Ë¤¯¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê½êÄ¹¼¼¤Î¼«ÀÊ¤ËºÂ¤ëÅù°ìÏº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÒ»Ò¤ÏºÇ½é¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤¬¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡Ö¶¦°¡»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢»ä·Ë¾ì¤µ¤ó¤ËË¡¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Åù°ìÏº¤¬¡Ö¤¢¤¡¡¢·¯¤¬Ë¡Î§¤ÏåºÎï¤Ê¿å¡£¿å¸»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆÒ»Ò¤¬¡Ö´ò¤·¤¤¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Åù°ìÏº¤¬±¦¼Ð¾å¤Ø¤à¤Ë¤å¤Ã¤È¿°¤òÊÑ·Á¤µ¤»¤ë¡£¥Ø¤Î»ú¤Ç¤â¥Ï¤Î»ú¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ·Á¤¬ÆÒ»Ò¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î´¶Æ°¤¿¤ë¤ä¡£
¡¡ËÜÂê¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÒ»Ò¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤¿Åù°ìÏº¤¬¡¢±¦¼ê¤Î¹Ã¤òÉÕ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤·¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤·¤Ã¤·¤¬¡¢¤·¤Ã¤·¡Ê1¡¢2¡Ë¡¢Â³¤¤¤Æ¤·¤Ã¤·¤Ã¤·¡Ê1¡¢2¡¢3¡Ë¤ÈÇï¤òÂÇ¤Ä¡£²¿¤È¤â¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ç²»³ÚÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ò¥µ¥¤¥É¤«¤éÂª¤¨¡¢Âà½Ð¤¹¤ëÆÒ»Ò¤ò²¼¼ê¤«¤é¾å¼ê¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢Åù°ìÏº¤Î¤·¤Ã¤·¤ÎÆ°¤¤Î±äÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê³ê¤é¤«¤µ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£
¢¡¤½¤í¤ê¤ÈÆ°¤«¤¹¼ê¤Î±¿¤ÓÊý
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼¼Æâ¹½¿Þ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£Âè22½µÂè108²ó¡£¸åÇÚºÛÈ½´±¡¦½©»³¿¿Íý»Ò¡ÊÅÏîµÈþÊæ¡Ë¤«¤éÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿ÆÒ»Ò¤¬¡¢½÷ÀË¡Áâ¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«½ñ¤òÅù°ìÏº¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀÅù°ìÏº¤Ï¡Ö·¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ø¤Ö¤ó¤À¡×¤È°ì³å¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç°ú¤²¼¤¬¤ëÆÒ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£