ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤Þ¤ÇÃæÈô¢ª»°¿¶¤ÈËÞÂàÂ³¤¯¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¥ª¥º¥Ê¤ÎÁ°¤Ç¡Ö48¡Ý48¡×¤Ë´üÂÔ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê2024Ç¯9·î13Æü¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ËÞÂà¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥·¥å¥¦¥§¥ì¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÃæÈô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤ÎÆâ´ó¤ê¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤âÀË¤·¤¯¤âÀÚ¤ì¤Æ¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ïº£µ¨6ËÜÌÜ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë47¹æ¥½¥í¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨48ÅðÎÝ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂçÃ«¡£¡Ö47¡Ý48¡×¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤âÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë48¹æ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢06Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ´¤¡¢DH¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»219È¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î½©¿®¼é¡Ê¥Á¥å¡¦¥·¥ó¥¹¡á¸½´Ú¹ñSSG¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼êºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°2°Ì¡¦37ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¥ª¥º¥Ê¤ÎÁ°¤Ç¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£