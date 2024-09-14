ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¸òÄÌ¤Ë¤ß¤À¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

³¤¤ÎÊØ

14Æü·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÊØ¤Ç¤¹¡£

¢§¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×Åç¹ÒÏ©

¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ï¤«¤µ¡×

¡Ö¥Õ¥§¥êー²°µ×Åç2¡×

¡Ö¥Õ¥§¥êーÂÀÍÛⅡ¡×

¡Ö¥Õ¥§¥êー¤Ï¤¤¤Ó¤¹¤«¤¹¡×¤ÎÍ¼ÊýÈ¯¤ÎÊØ

¢§¹ùÅç¹ÒÏ©

¡Ö¹âÂ®Á¥¹ùÅç¡×¤Î¸á¸å¤ÎÊØ

¢§±âÈþ¹ÒÏ©

¡Ö¥Õ¥§¥êー¤¢¤Þ¤ß¡×¤Î¾å¤êÊØ

¢§±âÈþ¡¦²­Æì¹ÒÏ©

¡Ö¥Õ¥§¥êー¤¢¤±¤Ü¤Î¡×

¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¥³ー¥é¥ë¥¯¥í¥¹¡×¡Êµ¡´ï¤Î¸Î¾ã¤Î¤¿¤á¡Ë

¢§À¥¸ÍÆâÄ®

¡Ö¥Õ¥§¥êー¤«¤±¤í¤Þ¡×

¡ÖÄê´üÁ¥¤»¤È¤Ê¤ß¡×

¥Ð¥¹

14Æü¡¢±âÈþÂçÅç¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ö¤·¤Þ¥Ð¥¹¡×¤ÏÁ´ÊØ¤¬±¿µÙ¤·¤Þ¤¹¡£

¶õ¤ÎÊØ

¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î¶õ¤ÎÊØ¤â14Æü¤ÏÎ¥ÅçÊØ¤òÃæ¿´¤Ë40ÊØ°Ê¾å¤¬·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦