　今週の日経平均株価は、米ハイテク株高や前週大幅安の反動から、前週末比190円高の3万6581円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を4200円→4900円に引き上げたニチレイ <2871> [東証Ｐ]、岡三証券が目標株価を3600円→4200円に引き上げた大塚商会 <4768> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を3400円→4300円に引き上げたタカラトミー <7867> [東証Ｐ]、物流施設における荷待ち・荷役時間を可視化するシステムを開発したキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。また、アバントグループ <3836> [東証Ｐ]、ＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]など16社は先週に続き上場来高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧

● 食料品―――――――――――　 3銘柄

<2216> カンロ [東証Ｓ]
<2871> ニチレイ [東証Ｐ]
<2923> サトウ食品 [東証Ｓ]

● 化学――――――――――――　 1銘柄

<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]

● 金属製品――――――――――　 1銘柄

<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]

● 機械――――――――――――　 4銘柄

<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6406> フジテック [東証Ｐ]
<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ]
<6458> 新晃工 [東証Ｐ]

● 電気機器――――――――――　 1銘柄

<6736> サン電子 [東証Ｓ]

● その他製品―――――――――　 1銘柄

<7867> タカラトミー [東証Ｐ]

● 陸運業―――――――――――　 1銘柄

<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]

● 情報・通信業――――――――　10銘柄

<3836> アバントＧ [東証Ｐ]
<4307> 野村総研 [東証Ｐ]
<4413> ボードルア [東証Ｇ]
<4746> 東計電算 [東証Ｓ]
<4768> 大塚商会 [東証Ｐ]
<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]
<8056> ビプロジー [東証Ｐ]
<9602> 東宝 [東証Ｐ]
<9697> カプコン [東証Ｐ]
<9766> コナミＧ [東証Ｐ]

● 卸売業―――――――――――　 4銘柄

<7552> ハピネット [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]
<9932> 杉本商 [東証Ｐ]

● 小売業―――――――――――　 3銘柄

<3092> ＺＯＺＯ [東証Ｐ]
<7683> ＷＡ [東証Ｇ]
<8279> ヤオコー [東証Ｐ]

● 不動産業――――――――――　 1銘柄

<2991> ランドネット [東証Ｓ]

● サービス業―――――――――　 2銘柄

<2469> ヒビノ [東証Ｓ]
<6574> コンヴァノ [東証Ｇ]


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