今週の【上場来高値銘柄】ニチレイ、大塚商会、タカラトミーなど32銘柄 今週の【上場来高値銘柄】ニチレイ、大塚商会、タカラトミーなど32銘柄



今週の日経平均株価は、米ハイテク株高や前週大幅安の反動から、前週末比190円高の3万6581円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を4200円→4900円に引き上げたニチレイ <2871> [東証Ｐ]、岡三証券が目標株価を3600円→4200円に引き上げた大塚商会 <4768> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を3400円→4300円に引き上げたタカラトミー <7867> [東証Ｐ]、物流施設における荷待ち・荷役時間を可視化するシステムを開発したキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。また、アバントグループ <3836> [東証Ｐ]、ＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]など16社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 食料品――――――――――― 3銘柄



<2216> カンロ [東証Ｓ]

<2871> ニチレイ [東証Ｐ]

<2923> サトウ食品 [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 1銘柄



<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 4銘柄



<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]

<6406> フジテック [東証Ｐ]

<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ]

<6458> 新晃工 [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 1銘柄



<6736> サン電子 [東証Ｓ]



● その他製品――――――――― 1銘柄



<7867> タカラトミー [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 1銘柄



<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 10銘柄



<3836> アバントＧ [東証Ｐ]

<4307> 野村総研 [東証Ｐ]

<4413> ボードルア [東証Ｇ]

<4746> 東計電算 [東証Ｓ]

<4768> 大塚商会 [東証Ｐ]

<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]

<8056> ビプロジー [東証Ｐ]

<9602> 東宝 [東証Ｐ]

<9697> カプコン [東証Ｐ]

<9766> コナミＧ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 4銘柄



<7552> ハピネット [東証Ｐ]

<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]

<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]

<9932> 杉本商 [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 3銘柄



<3092> ＺＯＺＯ [東証Ｐ]

<7683> ＷＡ [東証Ｇ]

<8279> ヤオコー [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<2991> ランドネット [東証Ｓ]



● サービス業――――――――― 2銘柄



<2469> ヒビノ [東証Ｓ]

<6574> コンヴァノ [東証Ｇ]





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