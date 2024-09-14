¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û3°Ìºå¿À¤Ï2°Ì¹Åç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¾¡Íø¤ÇÃ±ÆÈ2°ÌÉâ¾å¡¡¼ó°Ìµð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë7-2¤Ç»´ÇÔ
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ìµð¿Í¤Ï6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ËÀèÀ©3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ï»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¡¢5²ó¤Ë¤Ï´äÅÄ¹¬¹¨Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£6²ó¤Ë´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢5²ó¡¢6²ó¡¢7²ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢7-2¤Ç»´ÇÔ¡£Í¥¾¡¤Ø¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ìºå¿À¤Ï2°Ì¹Åç¤ÈÂÐÀï¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¡¢¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬²¡¤·½Ð¤·¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¶áËÜÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¾¡¤Á±Û¤·¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬6²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¤ÏÃ±ÆÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¹Åç¤Ï5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4°Ì¤ÎDeNA¤Ï5°ÌÃæÆü¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¡¢º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï³á¸¶¹·´õÁª¼ê¡¢ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥±¥¤Åê¼ê¤¬7²ó2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç6¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú13Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì¡Û
¢¡¥ä¥¯¥ë¥È 7-2 µð¿Í
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û»³ÌîÂÀ°ì(2¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥(9¾¡6ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´26¹æ
¡¡¡¡¡¡¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À13¹æ
¢¡ºå¿À 7-3 ¹Åç
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡Û ¹â¶¶ÍÚ¿Í(4¾¡0ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ(6¾¡5ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼æÆÂÀ16¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚDeNA¡Û¥±¥¤(6¾¡6ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡Û¾¾ÍÕµ®Âç(5¾¡6ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚDeNA¡Û¿¹¸¶¹¯Ê¿(2¾¡6ÇÔ25S)