名古屋発ガールズelectro-popグループHATE and TEARSの配信シングルリリース曲「俺はオレっ!」と「HERO」が2024年9月14日(土)にワーナーミュージック・ジャパンのADAよりリリースが決定しました。

HATE and TEARS「俺はオレっ!」/「HERO」

名古屋発ガールズelectro-popグループHATE and TEARSの配信シングルリリース曲「俺はオレっ!」と「HERO」が2024年9月14日(土)にワーナーミュージック・ジャパンのADAよりリリースが決定!

ADA JapanはWMJのオンラインディストリビューションサービスを行う組織です。

全世界に音楽ディストリビューションサービスを展開し、世界のデジタル市場へのスピーディな楽曲展開を強みとしています。

【HATE and TEARS】

2020年結成の名古屋発ガールズelectro-popグループHATE and TEARS

『恋愛や、可愛いさに頑張る女の子達のストーリー』をコンセプトに、『今』を精一杯生きる女子達が“本音で語る”等身大を歌い上げ、東海地方を中心に全国をまたにかけて活動している。

独自の世界観で様々な楽曲を扱い、アイドル枠にもアーティスト枠にも切り取れる彼女たちは正しく、東海ガールズ・シーンの切り札と言えます。

rogo【リリース情報】

配信シングルリリース曲「俺はオレっ!」と「HERO」が9月14日(土)からワーナーミュージック・ジャパングループのADA JAPANより全世界配信されます。

また、表題曲「俺はオレっ!」のMV映像も同社公式YouTubeで公開されます。

ジャケット

【MEMBER PROFILE】

・KAYO 12月24日生まれ 愛知県出身

リーダー Absolute Pink

[X(旧:Twitter)] @kayo__hat

[Instagram] kayo__hat

・UI 2月27日生まれ 愛知県出身

Cherry RED

[X(旧:Twitter)] @ui__hat

[Instagram] ui__hat

・MISA 9月25日生まれ 愛知県出身

Orange

[X(旧:Twitter)] @misa__hat

[Instagram] misa__hat

・ARIA 8月27日生まれ アメリカ出身

BLUE

[X(旧:Twitter)] @aria__hat

[Instagram] aria__hat

・Ucharu 9月18日生まれ 宮城県出身

Lilac

[X(旧:Twitter)] @Ucharu__hat

[Instagram] Ucharu__hat

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 名古屋発ガールズelectro-popグループ!HATE and TEARS「俺はオレっ!」/「HERO」 appeared first on Dtimes.