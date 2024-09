¸ÉÆÈ¤ò²ò¾Ã¤·¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡ªÆÈ¿ÈÁêÃÌ½ê ¥é¥ó¥Á²ñ¡ÖÆÈ¿È¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥é¥ó¥Á²ñ¼çºÅ¼ÔÊç½¸¡×

独身相談所 ランチ会は、独身シニアの方々が気軽に集まり、心温まる交流を楽しむためのランチ会の主催者を募集します。

社会全体で孤独を感じるシニア層が増える中、地域コミュニティの力でその問題を解決したいと考えています。

独身相談所 ランチ会「独身シニア向けランチ会主催者募集」

〇 募集内容

各主催者が自由にテーマや名称を考え、自分のスタイルでランチ会を運営できるよう、全面的なサポートを提供します。

主催者には、参加者との新しい出会いや仲間づくりを楽しむ機会が待っています。

〇 本部からのサポート

- 会費や予約管理システム: スムーズな運営を実現。

- 主催者交流会や勉強会 : 情報交換やスキルアップの場を提供。

- 特別イベント : ホテルでのランチ会など、魅力的なイベントも開催予定。

〇 参加者の心をつなげる

独身シニアの方々が集まることで、共通の趣味や興味を持つ仲間を見つけることができます。

心のつながりを深め、新たな友人を作る場として、多くの方に参加していただきたいと考えています。

〇 仕事内容

主催者には、ランチ会を企画・運営し、参加者の交流を促進する役割があります。

楽しい雰囲気を作り出すことで、参加者がリラックスし、心地よく過ごせるよう努める。

〇 求める人物像

コミュニケーション能力が高く、シニアの方々と積極的に交流できる方を求めています。

また、フレンドリーで思いやりのある姿勢を持ち、参加者が安心して楽しめる環境を提供できる方が理想です。

〇 応募方法

興味のある方は、[連絡先情報]までご連絡ください。

あなたの情熱で、地域に新しい風を吹き込みましょう。

〇 連絡先情報

独身相談所 ランチ会

TEL : 090-5582-5170

