5Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ªSEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¡Ö¥É¥Ã¥ÈËâ½÷¡×
SEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥Ã¥ÈËâ½÷¡×¤ò2024Ç¯9·î26Æü(ÌÚ)¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¤¬5Ëü¿ÍÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Ëü¿ÍÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø¼°X¤Ç¤Ï³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¡Ö¥É¥Ã¥ÈËâ½÷¡×
App Store¡¿Google Play¡§ https://x.gd/ao9JB
¡Ö»Ø´ø´±¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¤ÎËâ½÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢½±¤Ã¤Æ¤¯¤ëËâÊª¤ò¾ëÊÉ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ê¡ª¥É¥Ã¥È¤ÎËâ½÷¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ëÅ¨¤ò½³»¶¤é¤¹ÁÖ²÷´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª¡Öµ¡³£¤òÁà¤ëËâ½÷¡×¡ÖµðÂç¤Ê¥Ë¥ã¥ó¥³¤ò¾¤´¤¹¤ëËâ½÷¡×¡ÖÁÐ·õ»È¤¤¤ÎËâ½÷¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊËâ½÷¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡©¤µ¤é¤ËËâ½÷¤´¤È¤Î¹¶·â¥¹¥¥ë¤ä¹¶·âÈÏ°Ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹¤¬¤ëÌµ¸Â¤ÎÀïÎ¬À¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ªÊüÃÖÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª
º£¤¹¤°Ëâ½÷¤ÎÀ¤³¦¤Ø½ÐÈ¯¤·¤è¤¦¡ª
¡ã¥²¡¼¥à³µÍ×¡ä
¡Ø¥É¥Ã¥ÈËâ½÷¡Ù¤ÏËâ½÷¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¤ÆÅ¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Å¨¤òÅÝ¤¹¤¿¤Ó¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤òÆÀ¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ëâ½÷¤Î¶¯²½¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ëâ½÷¤ò¡Ö³ÐÀÃ¡×¾õÂÖ¤Þ¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¶¿Ê²½¤·¤¿Ëâ½÷¤¬Å¨¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²÷´¶´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥É¥Ã¥ÈËâ½÷1
¥É¥Ã¥ÈËâ½÷2
¡ãÂ¿ºÌ¤Ê¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡ä
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂ©È´¤¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡Ø¥É¥Ã¥ÈËâ½÷¡Ù¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆËâ½÷¤ò¶¯²½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹¶Î¬¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¥É¥Ã¥ÈËâ½÷3
¥É¥Ã¥ÈËâ½÷4
¢£»öÁ°ÅÐÏ¿Êó½·
»öÁ°ÅÐÏ¿Êó½·
»öÁ°¥¢¥¤¥Æ¥à¥¬¥Á¥ã
¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇËèÆü1²ó¥¬¥Á¥ã¤¬°ú¤±¤ë¡ª
¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤¤á¤è¤¦¡ª
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 5Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ªSEVEN¡õEIGHT HOLDINGS¡Ö¥É¥Ã¥ÈËâ½÷¡× appeared first on Dtimes.