¡ÈÏÂµíßÕ¤ê¥æ¥Ã¥±¡É¤¬¤Ä¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¡ª¤Þ¤ó¤×¤¯Ê¿ÏÂÄ®Å¹¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»ÆùÀ¹¤ê¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¡×

「まんぷく平和町店」では、「おまかせ肉盛り食べ飲み放題プラン」に“和牛炙りユッケ”がついた特別プランを日〜木曜日限定で2024年9月9日(月)より開始!

まんぷく平和町店「おまかせ肉盛り食べ飲み放題プラン」

店舗名 : まんぷく平和町店

所在地 : 〒700-0827 岡山県岡山市北区平和町5-27

アクセス : JR岡山駅東口より徒歩5分。

柳川沿い

営業時間 : 日〜木 17:00〜22:00(L.O.21:30)

金・土 17:00〜23:00(L.O.22:30)

定休日 : 無

席数 : 60席

「まんぷく平和町店」では、「おまかせ肉盛り食べ飲み放題プラン」に“和牛炙りユッケ”がついた特別プランを日〜木曜日限定で2024年9月9日(月)より開始!

今回提供開始するプランは、お一人様90分4,000円(税込)で和牛炙りユッケ付の食べ飲み放題プランとなっています。

和牛炙りユッケはご希望により生センマイもしくは新鮮焼レバーに変更できます。

おまかせ肉盛(1)

炙りユッケ

新鮮焼レバー

生センマイ

■新鮮なユッケやセンマイが提供できる理由

・同店は独自の仕入れルート

仕入れから提供までの新鮮な味わいをそのままに品質管理を徹底しています。

特に新鮮焼レバーは岡山県食肉センターから鮮度抜群のものを仕入れ、炙りユッケは美味しく召し上がって頂くため、注文をいただいてから手切り、炙りを行っています。

他にも独自ノウハウを通じ、素材のもつ本来の美味しさを提供しています。

■仕事帰りのお客様に楽しんでいただきたい

今回提供開始した食べ飲み放題プランは、次の日も仕事があるお忙しいお客様を想定して日曜から木曜までの期間限定での提供を開始します。

本プランを通じて、もっと多くのお客様に同店の魅力を体験していただきたい、特に平日の夜、仕事帰りにリラックスして楽しめる場を提供したいと考えています。

「まんぷく平和町店」は、岡山市の中心部に位置し、アクセスが便利なことから、多くのお客様に利用されています。

破格の値段で美味しいと評判な肉盛り食べ飲み放題と、岡山県食肉センターから仕入れる新鮮レバーなど鮮度抜群の商品も特徴で、週末には多くの来店客で賑わっています。

株式会社プロスパは、岡山市を中心に複数の飲食店を運営しており、地域に根ざしたサービスを提供しています。

今回の新プランはまんぷくのセールスポイントを押さえたおすすめのコースです。

■提供プラン

・おまかせ肉盛り食べ飲み放題プラン

3,500円(税込)

・タンの盛り合わせ付 おまかせ肉盛り食べ飲み放題プラン

4,000円(税込)

・<日〜木限定!!>炙りユッケ付 おまかせ肉盛り食べ飲み放題プラン

4,000円(税込)

※炙りユッケはご希望により生センマイもしくは新鮮焼レバーに変更可

提供開始日:2024年9月9日(月)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “和牛炙りユッケ”がついた特別プラン!まんぷく平和町店「おまかせ肉盛り食べ飲み放題プラン」 appeared first on Dtimes.