ÁÖ²÷´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿Á´Êý°Ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ö¾¬ã±¤¤ÃµÄå¥ß¥¢¥º¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×

メビウスは、Nintendo Switch完全新作「宵祓い探偵ミアズマブレイカー(よばらいたんてい みあずまぶれいかー)」を2025年1月16日に発売します。

また、本タイトルは2024年9月13日より予約を開始しました。

メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」

タイトル :宵祓い探偵ミアズマブレイカー

対応ハード :Nintendo Switch

ジャンル :全方位アクションシューティング

プレイ人数 :1人

発売予定日 :2025年1月16日

発売メディア:パッケージ版/ダウンロード版

メーカー希望小売価格:4,378円(税込)

権利表記 :(c)mebius.

9月26日から9月29日まで幕張メッセで行われます「東京ゲームショウ2024」KONAMIブースにて、本タイトルの試遊ができることを発表しました。

試遊された方には、オリジナル下敷きをプレゼントします。

◆ゲーム概要

闇夜を撃ち祓え!

これは表に出ない宵祓い探偵(モノ)たちの物語。

【物語】

寝静まった夜、人気がなくなった町並みには

どこからか悪霊『ミアズマ』が現れ、人々に災いをもたらしていた。

主人公である如月 忍(きさらぎ しのぶ)は

表向きは探偵事務所に務めるスタッフだが、

裏の顔はミアズマを退治する組織に所属するエージェントだ。

彼女は深夜にどこからともなく現れるミアズマと日々戦っていく。

そこに待ち構えるモノとは……。

【ゲームシステム】

大量に押し寄せる敵を次々と倒していく、爽快感を重視した全方位アクションシューティングです。

クエスト受注型でクエストクリアで得られた報酬で、操作キャラを強化して次の任務に挑戦するというのが基本のゲームの流れになります。

全方位より押し寄せてくる敵を上手く捌き、キャラクタービルドを楽しみましょう。

【特長】

・プレイヤーは、限界まで描き込まれた美しいピクセルアート、徹底的に描き込まれた夜の街のステージのビジュアルに心奪われることでしょう。

・ゲームのメインステージの夜の街、バトルを彩るサウンドは聴く者の感情を揺さぶります。

・全方位からくる敵を一網打尽にする爽快感は、他のタイトルでは味わえない唯一無二のものとなっています。

・多彩に準備されたキャラクタービルドの幅広さ、それを駆使する楽しさの提供をお約束します。

