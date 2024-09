注目のコラボビジュアルグッズも！京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024

2024年9月21日(土)・22日(日・祝)に、みやこめっせ、ロームシアター京都、京都国際マンガミュージアムなどで、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024』が開催されます。

京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024

催事名称 : 京都国際マンガ・アニメフェア2024

略称 : 京まふ(KYOMAF=KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIRの略)

会場 : みやこめっせ(メイン会場) 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

ロームシアター京都(メイン会場) 京都市左京区岡崎最勝寺町13

京都国際マンガミュージアム(第2会場)

京都市中京区烏丸通御池上ル(元龍池小学校)

会期 : 2024年9月21日(土)・22日(日)

●みやこめっせ・ロームシアター京都(メイン会場) 9:00〜17:00

※22日は16:00まで

●京都国際マンガミュージアム 10:00〜19:00

※入場は終了の30分前まで

入場券 : 7月18日(木)より好評販売中

主催 : 京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会、京都市

共催 : KYOTO CMEX 実行委員会、京都国際マンガミュージアム

京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学

協賛 : キリンホールディングス株式会社、讀賣テレビ放送株式会社、

dアニメストア、株式会社ディーエル

協力 : 「伝統産業の日」実行委員会、京都伝統産業ミュージアム、

(一社)StyleKYOTO

株式会社アークライト、ゲームマーケット事務局

公式サイト: https://kyomaf.kyoto/

公式X : @kyomaf(【公式】京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ))

公式TikTok: @kyotocontents(京都くりえいてぃ部)

讀賣テレビ放送株式会社、株式会社KADOKAWA、株式会社毎日放送、株式会社アニプレックスをはじめ、過去最大規模となる約70の企業・団体の出展者が集まるメイン会場の出展ブースでは、人気作品のグッズ販売、フィギュア展示、ゲーム体験、着ぐるみグリーティングなど、楽しみ方が盛りだくさん!

さらに、2日間で24プログラムが集まるステージイベントや、“京まふコラボビジュアル”を使用したオリジナル商品のほか、約500アイテムの商品ラインナップを揃える京まふショップ、例年大好評のキャラカフェやコスプレエリアなど、盛り上がること間違いなしのイベントです。

■京まふショップ

【注目のコラボビジュアルやメインビジュアルを使用した限定グッズを公開!】

京まふショップ(みやこめっせB1F)では“京まふコラボビジュアル”の6作品、アニメ「黒執事 -寄宿学校編-」、テレビアニメ「先輩はおとこのこ」、「Paradox Live THE ANIMATION」、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」、TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」のオリジナルグッズや京まふメインビジュアル(京都市広報キャラクター「京乃つかさ」、京都市交通局地下鉄・市バス応援キャラクター「太秦萌」を起用)を使用した京まふ2024オリジナルグッズ、委託商品として人気マンガ・アニメ作品の商品約500アイテムを販売します。

京まふショップ

商品ラインナップについては、公式サイトを確認してください。

京まふショップ: https://kyomaf.kyoto/shop/

※当日の状況により購入数を制限させていただく場合があります。

※商品情報・グッズ情報に関しては変更になる場合があります。

※レジ袋の無料提供はございません。

(1枚10円で販売します)

■推し活全力応援!京まふカプセルトイ

あなたの推し活をパワーアップさせるカプセルトイが登場!おこしやす大使のサインが当たるチャンスも…!?

推し活全力応援!京まふカプセルトイ

【内容】

・絵馬風アクリルキーホルダー(4種)

・缶バッジ(4種)

・ステッカー(4種)

【料金】

500円/1回

【場所】

みやこめっせ内

・B1F 京まふショップ付近

・3F「303」お買い物パンダ!ブース付近

※100円硬貨のみの使用となります。

※両替は、3F「303」お買い物パンダ!ブース付近で対応します。

※当たり券が出ましたら、3F「インフォメーション」までお越しください。

※販売数には限りがあります。

なくなり次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。

■キャラカフェ

【おこしやす大使の岡本信彦・山根綺考案メニューをはじめ、京まふオリジナルフード・ドリンクを提供!】

本イベントでは、「京まふカフェスタンド」や京まふ2024おこしやす大使の岡本信彦さん、山根綺さん考案のオリジナルメニューが食べられる「おこしやす大使バーガーカフェ」など、京まふ限定のオリジナルフードやドリンクを楽しめます。

また、2024年8月〜9月開催のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とアニメイトカフェのコラボが、京まふでも開催決定!

【京まふカフェスタンド】

みやこめっせ1階 第2展示場内の「京まふカフェスタンド」では、京まふオリジナルフードとドリンクを提供します。

また、対象メニュー1商品購入につき「京まふコラボビジュアルステッカー(全6種)」をランダムで1枚プレゼント!

【提供メニュー】

京まふカフェスタンド

〜フード〜

・漆黒牛すじカレー 1,100円(税込)

・ターキーレッグ 1,000円(税込)

・オムそばたこ焼き 1,000円(税込)

・ベビーカステラ チョコホイップ 800円(税込)

・甘じょっぱ チーズボール 800円(税込)

・抹茶のスイーツワッフル 900円(税込)

〜ドリンク〜

・推し活クリームソーダ3種 各700円(税込)

☆カシスグレープクリームソーダ 紫

☆ストロベリーピーチクリームソーダ ピンク

☆マンゴーオレンジクリームソーダ オレンジ

【特典:京まふコラボビジュアルステッカー(全6種)※ランダム】

「京まふカフェスタンド」にて対象メニューを1商品購入につき「京まふコラボビジュアルステッカー」をランダムで1枚プレゼント!

(1)アニメ「黒執事 -寄宿学校編-」、(2)テレビアニメ「先輩はおとこのこ」、(3)「Paradox Live THE ANIMATION」、(4)「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!」、(5)TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」、(6)TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」

京まふカフェスタンド コラボビジュアルステッカー

※特典はなくなり次第配布終了となります。

あらかじめご了承ください。

※おこしやす大使バーガーカフェでの提供メニューには、特典は付きません。

※画像はイメージです。

実際の商品と異なる場合があるのでご了承ください。

【おこしやす大使バーガーカフェ】

京まふ2024_おこしやす大使バーガーカフェメニュー

<岡本信彦さん考案メニュー>

・限りなく誰からも愛されるバーガーを求めて 1,300円(税込)

・誰かさんひぃ〜ひぃ〜ナゲット 700円(税込)

<山根綺さん考案メニュー>

・麻婆茄子バーガー 1,300円(税込)

・夏のビタミンスカッシュ 700円(税込)

【TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×アニメイトカフェ出張版】

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とアニメイトカフェのコラボが、京まふでも開催決定!

詳細は特設サイトをチェック!

https://www.animatecafe.jp/event/ac000566_4

※キッチンカー開催場所への入場には、京まふ2024の入場券が必要です。

キャラカフェ: https://kyomaf.kyoto/characafe/

■出展作品・ステージ

【過去最大規模!約70の出展ブースや人気作品・豪華声優陣が集結!ステージは当日観覧のチャンスも!】

京まふ2024_過去最大規模の出展者が集結!

メイン会場のみやこめっせでは、讀賣テレビ放送株式会社、株式会社KADOKAWA、株式会社毎日放送、株式会社アニプレックスをはじめ、過去最大規模となる約70の企業・団体の出展者がブースを展開、ステージでは、「僕のヒーローアカデミア」や「Re:ゼロから始める異世界生活」、「夏目友人帳」、「Fate/Grand Order」など全24のステージプログラムを実施します。

また、観覧券をお持ちでない方にも、ステージを観ることができるチャンスがあります!みやこめっせステージには後方に立見のフリー観覧エリアが設けられるほか、京まふステージ・みやこめっせステージともに当日観覧券の配布を予定しています。

出展者や出展作品、ステージの最新情報は公式サイトを確認してください。

出展作品 : https://kyomaf.kyoto/exhibitions/exhibition_works/

出展者一覧 : https://kyomaf.kyoto/exhibitions/exhibitors/

京まふステージ : https://kyomaf.kyoto/stage/kyomaf_stage/

みやこめっせステージ: https://kyomaf.kyoto/stage/messe_stage/

■企画

▼伝統工芸体験工房

伝統工芸の技術を用いて自分だけのオリジナルグッズが製作できる体験工房を開催!

京まふ参加の思い出に、是非体験ください。

伝統工芸体験工房詳細: https://kyomaf.kyoto/contents/kougei/

京まふ_伝統工芸体験工房

▼コスプレエリア

毎年大好評のコスプレエリアを2024年も実施!

京まふ限定の撮影背景を用意してお待ちしています。

※更衣室は、ロームシアター京都、ノースホール内に用意をしています。

コスプレエリア詳細: https://kyomaf.kyoto/cosplay/

京まふ_コスプレエリアの様子

■人気コスプレイヤー『玄子(Genko)』氏オフィシャル撮影会

台湾を中心に人気のコスプレイヤー『玄子(Genko)』氏が京まふに初参加!当日は人気アニメ『陰の実力者になりたくて!』アルファ(1日目)・『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』アーリャ(2日目)のコスプレをして撮影会を開催!

開催日時:

・9月21日(土) (1)11:00〜/(2)14:00〜

コスプレ作品:『陰の実力者になりたくて!』のアルファ

・9月22日(日) (1)11:00〜/(2)14:00〜

コスプレ作品:『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のアーリャ

開催場所:みやこめっせ1階特設ステージ

参加方法:チケット制 各回500円(税込)

撮影会詳細: https://kyomaf.kyoto/contents/genko/

京まふ2024_玄子_陰の実力者になりたくて!

京まふ2024_玄子_時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん

■入場券

【会場では当日券を販売!お得な「前売入場券」「京まふファストパス」の販売は、9月20日(金)まで!】

お得な「前売入場券」やみやこめっせ会場へ優先的に入場できる「京まふファストパス」は好評販売中!

当日券は、7:00頃より会場(みやこめっせ)前で販売予定です。

全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiでも当日の0:00から13:00まで入場券の購入が可能です。

会場前の当日券販売所は混雑する場合があるので、前売入場券またはあらかじめ会場外のローソン・ミニストップ設置のLoppiでの購入をおすすめします。

【券種】

・前売入場券:各日1,600円(税込)

・当日券:各日2,000円(税込)

・みやこめっせ・京都国際マンガミュージアム共通前売入場券:各日2,600円(税込)

・京まふファストパス:各日2,000円(税込)

※「京まふファストパス」のみでは、みやこめっせ会場へはご入場できません。

みやこめっせ会場へご入場いただくには、別途みやこめっせへの入場券が必要です。

『京まふ2024』チケット詳細: http://kyomaf.kyoto/tickets/

■クリエイターズブース

会場ではクラウドファンディングの支援により企画が実現した「クリエイターズブース」を設置します。

本ブースでは、ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:丹羽 康弘)が運営するイラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」にて開催されたイラストコンテスト『京まふクリエイターズコンテストU25』にて、厳正な審査のうえ選出された受賞作品を展示します。

本コンテストは「HANAFUDA」をテーマに、25歳以下の若手クリエイターを対象として一般募集し、200件を超える応募がありました。

クリエイター育成支援を目的とした取り組みの一環であり、2024年初の試みとなります。

ぜひお立ち寄りください。

クラウドファンディング詳細 : https://readyfor.jp/projects/kyomaf2024

クリエイターズコンテスト詳細: https://www.pixiv.net/contest/2024kyomahuu25

