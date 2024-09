·è¾¡Âç²ñ³«ºÅ¡ªÂè°ì³Ø±¡¹âÅù³Ø¹» WITHUS DAIICHI CUP¡ãÁ´¹ñ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¡ä

第一学院高等学校にて、WITHUS DAIICHI CUP<全国フットサル大会>の決勝大会が2024年9月20日(金)に開催されます。

第一学院高等学校 WITHUS DAIICHI CUP<全国フットサル大会>決勝大会

日時 : 2024年9月20日(金) 10:30〜16:20

場所 : コナミスポーツクラブ本店

所在地 : 〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-1

大会形式 : 男子3ブロック、女子2ブロックに分けてリーグ戦後、

順位決定トーナメント実施

競技時間 : 男子 前後半各7分(ハーフタイム1分)・

女子 前後半各6分(ハーフタイム1分)

同点の場合はPK戦(3名vs3名)により勝敗を決定。

PK戦も同点の場合はサドンデス方式

出場キャンパス: ●男子

仙台・長野・埼玉・四ツ谷・町田・浜松・大阪梅田・岡山・博多

●女子

仙台・長野・川越・横浜・四日市・博多・

関西合同(大阪・大阪梅田)・中四国合同(広島・岡山・養父)

予選の様子(大阪梅田キャンパス)

WITHUS DAIICHI CUP<全国フットサル大会>は、「自分にチャレンジ!仲間とチャレンジ!もっともっとキラめく明日へ!!」をテーマに、生徒がひとつの目標に向け、団結した取組みを行うことにより、協調性を培い、達成感・成就感(喜び)を得ることを目的としています。

予選大会は全国57キャンパスを9ブロックに分けて、7月26日(金)〜9月5日(木)に行いました。

予選の様子(大阪キャンパス)

決勝大会には、各ブロック男女それぞれ1位のチームが出場し、同時に各キャンパスが制作した応援旗のコンテストも行います。

キャンパスが一丸となって完成させる応援旗は、それぞれの地域の特色を生かした個性豊かなデザインで、並べて飾った様子は壮観です。

また、当日は応援団やボランティアスタッフも集まり、運動が得意ではない生徒も楽しく参加できるイベントです。

毎年開催している今大会、2024年は第20回記念大会となり、生徒・学校ともに例年よりも熱が入った催しとなっています。

応援旗制作(秋葉原キャンパス)

応援旗(過去大会)

【生徒代表意気込み】

・東関東エリア代表 横浜キャンパス 大谷由美さん

横浜の女子チームは全員走ることができるし、ボールに果敢に挑みます。

守りより攻めのチームです。

緊張する部分もあるけど、みんなで声をかけながら優勝に繋げます。

勝つことしか考えていないです!

横浜キャンパス 大谷さん

・西関東エリア代表 四ツ谷キャンパス 縄田和真さん

四ツ谷の男子チームは個性が強くてとにかく元気です。

昨年は優勝した柏キャンパスにギリギリ届かず、決勝大会に参加できなかったのですが、2024年は出場の切符を手にすることができました。

全力で優勝を取りに行きます!

四ツ谷キャンパス フットサルチーム

予選の様子(仙台キャンパス)

予選の様子(宇都宮キャンパス)

