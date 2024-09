ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWCが当たる！ガンダムスタンプラリー2024(GUNDAM STAMP RALLY2024)

2024年9月21日(土)から12月25日(水)の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて「ガンダムスタンプラリー2024(GUNDAM STAMP RALLY2024)」が実施されます。

ガンダムスタンプラリー2024(GUNDAM STAMP RALLY2024)

●開催期間 :2024年9月21日(土)〜12月25日(水)

■スポットを廻ってスタンプを集めて完成、「ガンダムスタンプラリー2024」

ガンダムスタンプラリー2024は、臨海副都心内の潮風公園展望デッキ、水上バス乗り場、お台場海浜公園駅などのスポット6カ所を廻り、各所で台紙にスタンプを重ね捺しして、実物大ユニコーンガンダム立像ヴィジュアルを完成させていくものです。

所要時間は約1時間で、どのスポットからでも始めることができます。

各スポットには、英語での説明もあり、海外からいらした方でも参加頂けます。

重ね捺しスタンプが完成したら、台紙をダイバーシティ東京 プラザ2Fの“THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX(ガンダムベースアネックス)”に持参していただき抽選券を受取り、同7Fの“THE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京)”にて、ユニコーンガンダムのガンプラ、ガンダムベースオリジナル商品、ガンダムベースのクーポンなどが当たる抽選会に参加できます。

●スタンプスポット:(1)お台場海浜公園駅構内

(2)水上バス乗り場

(3)台場駅構内

(4)潮風公園展望デッキ

(5)ダイバーシティ東京 プラザ2F東アトリウム

(6)ガンダムベースアネックス店舗

ガンダムスタンプラリー2024回遊ルートMAP

●参加方法:

(1)スタンプスポットにある[ガンダムスタンプラリー2024]の台紙に各スポットにてスタンプを重ね捺ししていく。

(2)全スポットを廻って、実物大ユニコーンガンダム立像が完成したら、ダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場前の“ガンダムベースアネックス”に持参いただき、スタッフに確認をうけて、抽選券を受け取る。

(3)抽選券を持って、同7Fの“ガンダムベース東京”前の抽選機に、自身で二次元コードをかざす。

当選すれば、その場で引換券が発行されるので、店舗スタッフへ声がけ頂き、賞品へ引き換え。

●賞品:

・A賞:RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC…1名様

・B賞:実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス…20名様

・C賞:ガンダムベース東京 クーポン 1,000円分…50名様

・D賞:ガンダムベース東京 クーポン 500円分…50名様

●公式サイト: https://tokyo-gundam-project.jp/stamp-rally/

【A賞】RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC

※完成された台紙はお持ち帰りいただけます。

※“ガンダムベース東京”への入店は事前抽選による入店整理券などによる入店制限を行っている場合があります。

入店制限を行っている際はC賞、D賞のクーポンをその場で利用いただきたい場合、入店ができない可能性がありますので予めご了承ください。

C賞、D賞のクーポンは“ガンダムベースアネックス”でも使用可能です。

※ガンダムベース東京の運営の詳細は、THE GUNDAM BASE公式サイトにて、確認してください。

東京ガンダムプロジェクト2024では、2024年10月5日(土)から2か月間、複数回にわたり、高校生による「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」をダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場にて開催予定です。

具体的には、「English Guide」と「High School Performance」の二つのプログラムで構成されており、高校生による英語観光ガイドと部活動パフォーマンスで、東京の若い世代のパワーで“おもてなし”と国際交流を深めていきます。

(C)創通・サンライズ

