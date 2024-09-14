¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤ë¡Ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå½÷À¤¬»àË´¡¡Âçºå¡¦ÂçÅì»Ô
¡¡9·î14ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¸æÎÎ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¡Ö¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤¬À¾¤«¤éÅì¤ËÁö¹ÔÃæ¡¢¼ÖÆ»¤ò²£ÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿70Âå½÷À¤¬¾è¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¥Ñ¥ó¤ÎÇÛÁ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£