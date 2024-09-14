ÊÑ¤Ë¶î¤±°ú¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸°¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡ÖLINE¥Æ¥¯¡×
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëLINE¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÃËÀ¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡ÖLINE¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÊ¸ÌÌ¤ÎÊý¤¬ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ëºÝ¡¢¹¥°Õ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¶î¤±°ú¤¤äÆ÷¤ï¤»¤ÏNG¡£
¶î¤±°ú¤¤äÆ÷¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¤ÈÉ½¸½¤¬±ó²ó¤·¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Ä¹Ê¸¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤°õ¾Ý¤ä½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÍ¸úÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥é¥À¥é¤È¥³¥ÞÀÚ¤ì¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Ê¤¤
LINE¤Ç¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥À¥é¥À¥é¤È¥³¥ÞÀÚ¤ì¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÏ¢ÍíÌµÀº¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¼Åª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃËÀ¤«¤é¡Ö²Ë¤Ä¤Ö¤·¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÁ¤ï¤ëÁÛ¤¤¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖÈà½÷¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢LINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©ÃËÀ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎLINE¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÍýÍ³¡×