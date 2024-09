埼玉県初のバスケットコート付きブルワリーカフェレストラン『3on3(スリーオンスリー) Fukaya』は、2024年9月18日(水)に1周年を迎えます。

これを記念して、2024年9月14日(土)から9月20日(金)まで1周年記念ウイーク日替わり特典キャンペーンが行われます。

3on3(スリーオンスリー) Fukaya

施設名 : 3on3 Fukaya(併設ブルワリー名:3on3 Brewing)

所在地 : 〒366-0801 埼玉県深谷市上野台2395-1

アクセス : JR線「深谷」駅 徒歩15分

営業時間 : 11:00〜22:00(L.O. 21:00)

定休日 : 水曜日(その他、不定休・貸切営業あり)

※営業日はInstagramにて随時更新

席数 : 102席

埼玉県初のバスケットコート付きブルワリーカフェレストラン『3on3(スリーオンスリー) Fukaya』は、2024年9月18日(水)に1周年。

これを記念して、2024年9月14日(土)から9月20日(金)まで1周年記念ウイーク日替わり特典キャンペーンが行われます。

そして、9月21日(土)には記念イベント「Half Court Festival〜1st Anniversary〜」を開催。

9月14日(土)から21日(土)のイベントまで毎日(定休日を除く)に来店すると、サンクスプレゼントが進呈されます。

【日替わり特典スケジュール】※料金等詳細はInstagramを確認してください。

9月14日(土) クラフトビール飲みくらべ半額

9月15日(日) ポイント3倍!!!

9月16日(月) おかわりドリンク1杯無料 ※ソフトドリンクのみ

9月17日(火) ビール1杯目どれでも330円 ※飲みくらべは除く

9月18日(水) 定休日

9月19日(木) PIZZA半額(マルゲリータ orシラスとあさり) ※店内飲食のみ

9月20日(金) ジェラートシングルがダブルに!!

1周年記念ウイーク日替わり特典キャンペーン

■1周年記念パーティーにて「PIZZA食べ放題&クラフトビール飲み放題」

9月21日(土)のパーティーでは、これまでも大好評をいただいている「PIZZA食べ放題」を開催します。

そして、3on3にちなんで、多彩なクラフトビールの飲み放題を最長3時間3,300円(税込)という破格で提供するとともに、新入荷ワイン3種類飲みくらべセット1,500円(税込)と、ドリンクもお得に楽しめるプランが用意されました。

また、当日は、子どもたちに大人気の魔法つかいKOJIさんによるマジックショーや、広告・雑誌などで活躍するカメラマン谷口 巧さんの出張写真館、その他DJ、ブレイクダンスショーなどもあり、大人も子どもも盛り上がれるイベントとなっています。

【PIZZA食べ放題】

●ランチ 11:00〜15:00(最終受付14:00)

大人・中学生以上1,650円(税込)/小学生825円(税込)

●ディナー 17:00〜21:00(最終受付20:00)

大人・中学生以上2,500円(税込)/小学生1,500円(税込)

※未就学児無料

【クラフトビール飲み放題】

3,300円(税込)

※クラフトビールに加え、その他アルコール類、ソフトドリンクも飲み放題です。

(ワインは含まれません)

※グループ内で飲み放題をする人としない人がいてもOK!

※時間制限は食べ放題の最終受付と同じで、最長3時間となります。

【新入荷!ワイン3種類飲みくらべセット】

1,500円(税込)

提供時間 14:30〜21:00

【大人気!魔法つかいKOJIさんのマジックショー】

昼の部ショータイム 12:30〜12:45

夜の部ショータイム 17:30〜17:50

※ショーの後にはあなたのテーブルで魔法を披露してくれるかも!?

【特別企画!谷口 巧さんの記念写真館】

芸能人やアスリートのポートレート、広告写真などを手がける写真家・谷口 巧さんが、ご来店いただいた皆様の記念写真を撮ってくれます!家族や友人、大切な方と一緒に、スペシャルな記念写真を残していただけます。

開催時間:17:00〜20:00(事前予約制)

撮影料 :1組3,300円(税込)

※お気に入りの写真を3枚選んでいただき、後日データにてお渡しします。

※申込フォーム: https://forms.gle/HMde7PuzLgdUBZQD9

■埼玉県初のバスケットコート付きブルワリーカフェレストラン『3on3 Fukaya』

外観

2023年9月にオープンした同店は1階と中2階があり、テラス席も合わせると席数は100席以上。

家族連れや大人数のグループでもゆったりと過ごせます。

インテリアデザインは、「ダンデライオン・チョコレートファクトリー&カフェ蔵前」や「sequence MIYASHITA PARK」を手がけたPuddleの加藤 匡毅氏。

日照時間が長く太陽の光を強く感じる深谷の風土や、人とのコミュニケーションを生み出すことを大切に作られました。

天井までガラス張りの吹き抜けから心地良い光が店内に降り注ぐ、とても開放的な空間です。

店内

屋外にはすべての1階席とテラス席から眺めることができるバスケットコートを設置。

大人たちがビール片手に語り合う側で、子どもたちはバスケットボールで遊んだりと、大人も子どもも楽しめる空間づくりを心がけました。

この広い空間を活用し、「さいたまブロンコス」のコーチや選手を招いたバスケクリニックや月1イベント「Half Court Fes」を開催。

地元のチアチームやよさこいチームのパフォーマンスをはじめ、PIZZAづくりやラテアート講座などさまざまなワークショップも行っています。

ブルワリー

また、深谷市初のクラフトビール醸造所として2024年2月に始動した併設のブルワリー『3on3 Brewing』では、オリジナルのクラフトビールを日々醸造しています。

現在は定番ビールとして、ペールエール、ベルジャンホワイト、IPA、HAZY IPAの4種類をリリース。

今後も新しい挑戦をしながら、地域のブルワリーとしてまちの活性化に貢献していきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1周年記念ウイーク日替わり特典キャンペーン!3on3(スリーオンスリー) Fukaya appeared first on Dtimes.