¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¥¬¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤ÉÅö¤¿¤ë¡¡¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤Ï¡Ö³°¤ì¡×¤Ê¤·
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBANDAI SPIRITS¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¤¬Âêºà¤Î³°¤ì¤Ê¤·¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯ ±¿Ì¿¤Ë¹³¤¦¡¢¹õ¤¤·õ»Î¡×¤ò¡¢2024Ç¯9·î14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤ª¤è¤Ó½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
A¾Þ¤ÈB¾Þ¤ÏÉÕÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»²ÄÇ½
Á´À¤³¦¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô6000ËüÉô¤È¤¤¤¦Æ±ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
A¾Þ¤Ï¡¢¶¸Àï»Î¤Î¹Ãæô¡Ê¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡×Ìó12¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£B¾Þ¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤¬¾ù¤ê¼õ¤±¤¿Âç·õ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤³¤í¤·¡×Ìó24¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£ÉÕÂ°¤Î´¹ÁõÍÑÏÓ¥Ñ¡¼¥Ä¤òA¾Þ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Æ±·õ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¬¥Ã¥Ä¤Î»Ñ¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
C¾Þ¤Ï¡¢"¿ª"¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾þ¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ý¥¹¥¿¥ª¥ë¡×Á´2¼ï¡£D¾Þ¤Ï¡¢¿¿¹È¤Î¡ÖÇÆ²¦¤ÎÍñ¡×¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ù¥Ø¥ê¥Ã¥È¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢Á´3¼ï¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×Á´20¼ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë¡×Á´6¼ï¡¢¡Ö¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤ÉÁ´7Åùµé40¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢É¬¤º¤É¤ì¤«¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤ÈÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Î¶¯¼Ô¤òµá¤á¤ë»ÈÅÌ¡Ö¥¾¥Ã¥É¡×Ìó30¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£Æ±¾Þ¤ÈÆ±¤¸»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£