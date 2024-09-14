ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¡¢ÂçÅýÎÎÁª¸å¤Þ¤ÇÈ½ÃÇ¤òÃÙ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¸å¤Þ¤ÇÈ½ÃÇ¤òÃÙ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè½µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¶á¤¯Çã¼ý¤ÎÁË»ß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï13ÆüÇã¼ý¤òÁË»ß¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¯¼£Åª¡¢·ÐºÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤¬¡ÖÈ½ÃÇ¤¬ÂçÅýÎÎÁª¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼¨º¶¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÇã¼ý¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î·ãÀï½£¤Ç¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬Çã¼ý¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤¤¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬¶¦¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£